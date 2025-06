La de mañana no es una elección más en Rafaela

Las elecciones PASO fueron una muestra gratis de lo que seguramente pasará el próximo domingo, y el ausentismo será alto. Pero eso quizá no sea lo único que sorprenda en la jornada electoral del 29 de junio. Como ya manifesté en anteriores columnas de opinión, estoy absolutamente convencido de que la compulsa electoral marcará un antes y un después; será una bisagra en la política rafaelina, y en este punto, el partido del presidente Milei jugará un papel fundamental. No tengo dudas de que los libertarios serán protagonistas principales de la jornada. Inclusive, se puede adelantar que los pocos sondeos existentes dan al candidato Dellasanta como ganador, relegando a la candidata peronista Valeria Soltermam y al oficialista Scavino, que por estas horas estaría peleando voto a voto con Delvis Bodoira para ver si entra o no al Concejo Municipal.

Si Scavino no entra, seguramente el lunes hablaremos de catástrofe, pero quienes siguen nuestros comentarios desde hace tantos años (R24N está cumpliendo 10 años ininterrumpidos en 2025) son conscientes de que desde el mismo día de la asunción de Leonardo Viotti como intendente, venimos manifestando que su gobierno es errático y que es uno de los peores que se tenga memoria en los últimos treinta años de Rafaela.

La ciudad está sucia y desprolija, la iluminación es solo un relato y la inseguridad se ha tornado insoportable. A eso se le debe sumar que nunca se aumentaron las tasas como en la era Viotti, y sin embargo la contraprestación es casi nula. La Municipalidad cobra el DREI y, sin embargo, nada da por esa millonada que percibe. Hoy, el Banco Nación recurrió a la justicia para no pagar más ese tributo y se anticipa que en los próximos meses las presentaciones judiciales serán muchas más.

El domingo, seguramente, la gente castigará estos casi dos años de desgobierno y, lo que es peor, que nada de lo prometido cambió. La gente está cansada de los políticos y busca una alternativa: una es no ir a votar y deslegitimar así a quien resulte ganador; la otra es votar al candidato libertario Fabricio Dellasanta, que sin pelos en la lengua les cantó las cuarenta en el debate a todos los que quieren seguir viviendo de la política y sirviéndose de ella.

Se avecinan nuevos tiempos en Rafaela; por primera vez en muchos años apareció un candidato que dice las cosas como son, y evidentemente la casta está nerviosa. Pero como el sol no se puede tapar con la mano, el lunes será un día diferente, un día bisagra, un cambio de paradigma, y ojalá sea para el bien de una ciudad que por primera vez en muchos años se despierta de un letargo exasperante.