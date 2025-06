¿Todos contra Dellasanta o el arte de querer tapar el sol con un dedo?

A partir del mismo momento que comenzó la veda electoral, también lo hizo un huracán de falsas noticias que involucraban al candidato libertario, algo que pocas veces se vio en la política local, diría que nunca.



Tal fue el nivel que alcanzó este desatino, que obligó al candidato libertario a tener que salir a desmentir públicamente y a acusar públicamente al intendente Leonardo Viotti, su candidato Juan Scavino y a Valeria Soltermam del justicialismo.

Es evidente que la campaña del libertario impactó en toda la clase política local, esto es una realidad, no estamos rompiendo ninguna veda cuando decimos que el nivel de popularidad alcanzado en los últimos días por el libertario fue tal, que en Rafaela se vieron cosas inéditas.

A esta altura nos preguntamos si la clase política se unió en contra de un candidato que promete terminar con los vicios de la política y los contubernios que están acostumbrados a hacer. También nos tenemos que preguntar si lo que Dellasanta llama "casta política" es tan elemental que quieren tapar el sol un dedo.

Desde hace un tiempo vengo sosteniendo en mis columnas que la de hoy no es una elección más, que seguramente será una elección bisagra y por las reacciones que se vieron desde el viernes a la mañana, menos dudas tengo aún. A partir de hoy será todos contra Dellasanta o los políticos de Rafaela comprenderán que la gente ya se cansó de sus prácticas y juegos políticos que solo sirven para que la política les solucione la vida a ellos y no al revés.