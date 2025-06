Kovarsky sobre las retenciones: “Son y serán un robo con cualquier gobierno”

Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, criticó al gobierno de Javier Milei por no eliminar las retenciones al campo como prometió.

Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), lanzó una dura crítica al gobierno de Javier Milei por no cumplir su promesa de eliminar las retenciones al campo, y definió estos impuestos como “un robo” que afecta al sector desde hace décadas.

En una entrevista con radio Rivadavia, Kovarsky expresó su frustración: “El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada”. Recalcó la falta de margen para los productores: “Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más”.

El dirigente señaló que las retenciones representan un límite histórico para el crecimiento del campo argentino. “Es un impuesto que le puso un techo al desarrollo del país. No hemos logrado hacer entender eso a ningún gobierno”, lamentó.

Comparó la actual gestión con gestiones anteriores, y si bien reconoció que durante el kirchnerismo hubo una “embestida” con cierres de exportaciones y regulaciones restrictivas, resaltó que al menos hoy existe libertad para exportar. En contraste, recordó que cuando Mauricio Macri asumió eliminó las retenciones, lo que generó un impacto positivo inmediato en la producción agrícola, aunque luego debieron ser reinstauradas por la necesidad fiscal.

Kovarsky también advirtió sobre la pérdida de competitividad del sector: “Exportar en Argentina es cada vez más difícil. El tipo de cambio está planchado y los impuestos nos sacan de juego. Uruguay, Brasil, Paraguay: ninguno tiene retenciones al agro. Nosotros, sí. Así no se puede competir”.

Sobre la producción lechera, reconoció que el sector tambero tuvo un período favorable, pero que actualmente los costos aumentan y la situación se complica, especialmente en las zonas agrícolas más puras donde “ya no cierran los números”.

Finalmente, el titular de CARBAP justificó por qué un jubilado debería apoyar la eliminación de retenciones: “No es una pelea entre sectores. Las retenciones representan apenas el 5% de los ingresos del Estado. El 78% entra por IVA. Si producimos más, exportamos más, el Estado recauda más. Así se puede pagar mejor a los jubilados, a los médicos, a la policía. Pero necesitamos agrandar la torta, no repartir siempre la misma”.