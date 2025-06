El padre de la derrota

Sin lugar a dudas el gran derrotado de ayer se llama Leonardo Viotti. Apostó por un experimento que a todas luces era evidente que no iba a funcionar, relegó a quienes lo acompañaron desde hace muchos años con destrato incluido. Desde el día que comenzó su gestión erró el rumbo, y la elección de ayer fue un serio llamado de atención de la gente, que a gritos y le dijo que por ahí no es, que tomó el camino equivocado y que en política no todo es siga siga.

Desde hoy mismo Viotti debe cambiar la forma de gobernar, debe comprender que la política en Argentina cambió y que sus formas están permitidas y la gente ya no las quiere, que fue elegido más que por méritos propios, por cansancio de tantos años de un mismo signo político y de una manera de gobernar que también cansó.

Hay que dejar las mañas de lado y comenzar a gobernar para la gente, no se puede pensar que el ciudadano come vidrio y no se da cuenta de los negociados y contubernios.

Ayer la gente le dijo por sobre todas las cosas un no muy grande a una gestión de defraudó, que seguramente le será muy difícil recuperar, pero que tiene dos largos años para comenzar a trabajar en serio y sin soberbia, quizá el gran pecado capital de un intendente que debe asumir que es el gran responsable de la derrota de ayer.