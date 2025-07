Once consejos avalados por la ciencia para comer mejor

Comer bien es mucho más que seguir la última dieta de moda. La evidencia médica internacional, recopilada por The Washington Post en base a distintas recomendaciones de especialistas, muestra que pequeños cambios sostenidos pueden marcar una diferencia enorme en la salud física y mental.

Hoy, entre la ansiedad, el estrés crónico y la mala calidad de los alimentos ultraprocesados, repensar la forma en la que elegimos, cocinamos y compartimos la comida es clave para prevenir enfermedades, ganar energía y sentirnos mejor con nosotros mismos.

Pequeños cambios, grandes resultados

Según recopiló The Washington Post, expertos de distintas universidades y centros de salud coinciden en que transformar la forma en la que comemos no significa prohibirse todo, sino aprender a hacer elecciones conscientes y realistas.

Los estudios de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la Asociación Americana del Corazón y la Universidad de Stanford destacan que planificar las comidas, comer más vegetales y reducir los ultraprocesados impacta directamente en la reducción de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Un punto clave es no obsesionarse con contar calorías o fijarse solo en el peso. Comer mejor significa alimentar el cerebro, regular el ánimo y sostener la energía a lo largo del día. Además, una buena dieta fortalece el sistema inmune y puede incluso reducir la inflamación crónica.

Once consejos para una alimentación más saludable

Estos consejos concretos están respaldados por la ciencia para lograr una alimentación más saludable, sin caer en soluciones mágicas ni promesas imposibles de sostener.

Aumentá la variedad de vegetales. Cuanto más colorido sea tu plato, más nutrientes.

Preferí alimentos de estación. Son más frescos y conservan mejor sus propiedades.

Reducí el consumo de ultraprocesados. Limitá snacks, gaseosas, productos con exceso de azúcar, sodio o grasas trans.

Incluí legumbres al menos dos veces por semana. Fuente de proteína vegetal y fibra.

No le temas a las grasas saludables. Palta, frutos secos, aceite de oliva extra virgen.

Tomá suficiente agua. Priorizá la hidratación antes que jugos industriales o gaseosas.

Planificá tus comidas y evitá el delivery diario. Cocinar en casa permite elegir mejor los ingredientes.

No saltees comidas. Regular la ingesta ayuda a controlar la ansiedad y el picoteo.

Comé sin pantallas. Dedicar tiempo y atención a la comida mejora la relación con lo que ingerís.

Escuchá tus señales de saciedad. No comas por obligación, escuchá tu cuerpo.

Disfrutá la comida. Compartir momentos alrededor de la mesa también nutre la salud emocional.

Cuidarse sin obsesionars

Muchos nutricionistas y médicos coinciden en que comer bien no es restringir de forma extrema ni sentir culpa por cada gusto. La clave es crear un vínculo positivo con la comida y entender que una dieta equilibrada es sostenible cuando respeta los gustos y la cultura de cada persona.

Como señala la recopilación de The Washington Post, mejorar la alimentación no solo es una cuestión estética, sino una inversión a largo plazo en bienestar físico, mental y emocional. Porque cada elección alimentaria suma: una decisión consciente hoy puede ser la base de una vida más saludable mañana.

Fuente. TN