Hay que dejar de buscar culpables y ponerse a trabajar en serio

En la tarde de ayer, cuando el oficialismo comenzó a caer en la cuenta que en menos de dos años dilapidaron todo lo construido en años, también se dio inicio a una búsqueda de culpables, sin siquiera hacer una mínima autocrítica y responsabilizando la derrota casi exclusivamente en lo que ellos llaman la prensa "enemiga".

"De qué autocrítica me hablan, hace casi dos años que hacemos las cosas bien, recuperamos el desastre que nos dejó Castellano y la ciudad está mejor que nunca. Lo que pasa es que nos critican en forma despiadada por qué no le damos pauta a dos o tres hijos de puta que lo único que hacen es criticarnos sin piedad y cobrando sobres de Castellano", despotricaba un muy cercano a Viotti mientras lo trataba de pelotudo al que sirve el café.

El oficialismo debe entender que no es una crítica inventada que la ciudad está sucia, que las veredas están rotas desde hace años y que este gobierno nada hizo, que la iluminación prometida no llega, que las tasas que se cobran son montruosas y que verdaderamente el DREI es un robo que tiene certificado de defunción.

El domingo la ciudadanía habló y el mensaje fue claro, pidió un cambio urgente y no que los funcionarios se sigan mintiendo.

Si entiendieron el mensaje de la gente, lo que viene puede ser más llevadero, aunque difícilmente se recupere algo, caso contrario, el horizonte se verá muy negro y seguramente augurando piedras.