Gobernadores: Los "zánganos" que quieren seguir de fiesta

Por Carlos Zimerman

Los gobernadores están dispuestos a seguir con la fiesta, a no hacer los esfuerzos necesarios que la Argentina reclama y a seguir viviendo de la política. No entendieron nada; solo les importa continuar con el festival en el que nos han puesto hace más de 40 años y que solo ha beneficiado a los políticos en detrimento de la gente. El "faltazo" que pegaron ayer en Tucumán es el más claro ejemplo del descontento que sienten hacia un presidente que está haciendo todos los esfuerzos para terminar con el despilfarro monstruoso al que nos tienen sometidos desde hace tantos años. Gobernadores e intendentes están en la misma onda; quieren seguir con los privilegios. Por suerte, tenemos un presidente dispuesto a no tirar por la borda todo lo logrado en solo un año y medio de gobierno. Hay que respaldar a Milei; los argentinos no queremos más el populismo de peronistas y radicales, queremos vivir en un país normal, en un país donde se premie el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y se castigue a los zánganos que quieren seguir viviendo a costa nuestra, sin importarle un "corno" el país. Los argentinos de bien, los del sacrificio permanente, los que, aun sin poder más, seguimos pagando los impuestos religiosamente, decimos: ¡basta! No queremos más la Argentina de los vividores; queremos una verdadera independencia de los que nos han saqueado y robado. El populismo solo ha servido para la decadencia. ¡Llegó la hora del sacrificio! Para que, en poco tiempo, tengamos los frutos que nos permitan vivir en un país más justo, con oportunidades para todos, en un país normal, ni más ni menos.