Las frutas y verduras que tienen igual o más vitamina C que las naranjas

La vitamina C es hidrosoluble, es decir, que se disuelve en agua y, a diferencia de las vitaminas liposolubles, que se almacenan en la grasa corporal, las cantidades sobrantes de vitamina C no se almacenan en grandes cantidades en el cuerpo y se eliminan a través de la orina.

Un consumo regular de vitamina C es necesario para mantener los niveles adecuados en el organismo, explica la dietista española Raquel Frías, quien indica que el cuerpo humano necesita la vitamina C por una multitud de razones vitales, entre ellas el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo

También la vitamina C es indispensable para la síntesis de colágeno, una proteína esencial para la formación y mantenimiento de la piel, los tendones, los ligamentos, los vasos sanguíneos, los huesos, los dientes y el cartílago. Además, mejora la absorción del hierro, especialmente el hierro de origen vegetal.

La vitamina C es un potente antioxidante que actúa protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres que son los compuestos que se forman durante el metabolismo normal y por exposición a toxinas y contaminantes, y pueden contribuir al envejecimiento y a enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

Otros beneficios de la vitamina C

La especialista señala que esta vitamina contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ayudando a proteger el cuerpo contra las infecciones. Aunque no previene el resfrío común, puede ayudar a reducir su duración y severidad en algunas personas.

Además, puede contribuir a la salud del corazón y los vasos sanguíneos, en parte por su papel en la formación de colágeno para los vasos sanguíneos y su función antioxidante, mientras que es necesaria para la reparación y el mantenimiento del cartílago, los huesos y los dientes. También ayuda a la reducción del cansancio y la fatiga.

Las frutas y verduras con más vitamina C

En la mayoría de los casos, una dieta variada proporciona suficiente vitamina C, explica Frías, quien precisa que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos vitamínicos para determinar la dosis adecuada a las necesidades individuales.

La experta recalca que es importante destacar que, dado que es una vitamina hidrosoluble, el cuerpo no la almacena, por lo que se necesita un aporte regular y en algunos casos un profesional de la salud podría recomendar la ingesta de suplementos.

La mejor manera de cubrir las necesidades de vitamina C es a través de una dieta equilibrada rica en frutas y verduras y entre ellas se encuentran:

Cítricos (naranjas, limones, pomelos, mandarinas).

Ajíes (especialmente los rojos).

Kiwis.

Fresas.

Brócoli.

Tomates.

Melón.

Papas.

Fuente: TN