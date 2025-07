Duki lamentó que cada vez más jóvenes se pongan a stremear y generó polémica: “No va a haber más médicos”

En las últimas horas se viralizó una entrevista en la que Duki reflexionó sobre los jóvenes, la fama y las aspiraciones.

“Y a los jóvenes les pasa que no pueden desarrollar una identidad. Llegan a los 20 años viendo a todos los demás y quieren ser todos los que son los otros. Entonces a los 20 años y tenés que laburar en un lugar limpiando platos, nada flaco, bancátela", comenzó diciendo en Hispa (YouTube),

Acto seguido, agregó: “Yo sé que vos flashás, que vos querés ser Justin Bieber, ¿entendés? Porque ahora todos quieren ser famosos. No quieren ser músicos. Eligen la música porque quieren ser famosos. Pero quieren ser o streamer o influencer o quieren ser famosos".

“La gente quiere ser famosa porque de chico ven la vida de los demás y piensan que eso es lo que está bueno, lo que está copado, lo que es lindo, que los famosos viven la vida. Qué sé yo... Yo la mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices, la verdad. Me parece que ninguno es feliz”, opinó durante la charla.

Acto seguido, puso un ejemplo: “Para mí, feliz es la gente que yo vuelvo a mi casa y los veo: mis amigos, mi familia, gente que de verdad la veo que son felices posta. Y que son felices con poco, ¿entendés? Que van y laburan y a veces no llegan a fin de mes, pero tienen su plato de comida, tienen su familia, tienen lo que necesitan realmente para vivir".

“Hay que tratar la ansiedad, pero tampoco, sobre todo lo hablan los jóvenes, no se queden en esa de, uy, me abrazo la ansiedad y pienso que soy un incomprendido y que el mundo es difícil. Nada, si seguimos así en 20 años no va a haber médicos...”, analizó el trapero.

Por último, finalizó: “Esa es una locura, pero es verdad, porque toda la gente va a querer ser lo que son el otro. Entonces nadie va a querer ser barrendero, nadie va a querer laburar atendiendo un kiosco, pero nada, es parte de la vida también”.

La reacción en las redes a la reflexión de Duki

Las palabras de Mauro Lombardo en el reportaje calaron hondo y en las redes, muchos usuarios se pronunciaron en su contra. “Hay que dormirlo como a los perros”, “Doná toda tu guita y tirá CV para barrendero o andá a atender un kiosco si es tan fácil ser feliz sin llegar a fin de mes” y “Lo más estúpido que escuché en mi vida” fueron algunos de los mensajes que recibió el artista en su contra.

Fuente: TN