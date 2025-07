Llegó a su fin la vigésima edición del Festival de Teatro de Rafaela. el próximo se debe financiar solo

Por Carlos Zimerman

Este domingo por la noche, el Cine Teatro Belgrano se convirtió en el epicentro de la cultura y el arte en Rafaela con el gran cierre de la vigésima edición del Festival de Teatro Rafaela. Este evento, que ha logrado consolidarse como uno de los más esperados de la agenda cultural local, atrajo a un gran número de aficionados al teatro y al arte en general.

"No resulta lógico que mientras hay gente que duerme en la calle, otros que no tienen cloacas ni agua potable y comerciantes que no pueden pagar el DREI y familias que les resulta imposible cumplir con las altísimas Tasas municipales, de las arcas de la Municipalidad salga tanto dinero más allá de lo que la cultura representa. Cuando en una casa "se llueve el techo", nadie piensa en la fiesta de 15 de la hija, primero se repara el techo"

Sin embargo, al concluir esta celebración, surge una pregunta crítica que la comunidad no puede ignorar: ¿hasta qué punto es sostenible el financiamiento de un evento de esta magnitud en un contexto económico tan adverso? La Municipalidad se enfrenta a serios desafíos financieros, e invertir más de 300 millones de pesos en un festival cultural en medio de problemas sociales tan graves, como la falta de acceso a servicios básicos para muchos ciudadanos, requiere una reflexión profunda.

Es innegable que la cultura desempeña un papel fundamental en la cohesión social y en el desarrollo de la comunidad, potenciando el talento local y brindando espacios para la reflexión y la creatividad. Sin embargo, cuando el panorama social muestra que hay ciudadanos que luchan por satisfacer necesidades básicas, la balanza parece inclinarse hacia la necesidad de priorizar recursos. La concejal Soltermam ha destacado esta realidad en declaraciones recientes, mencionando que hay personas en Rafaela que viven en la calle. Este tipo de problemáticas nos lleva a cuestionar la dirección que están tomando las decisiones del gobierno local.

La discusión en torno al financiamiento del festival se torna aún más apremiante al considerar si este tipo de eventos podría sostenerse de manera independiente en el futuro. La idea de que el Festival de Teatro Rafaela se financie por sí mismo no solo podría aliviar la presión sobre las arcas municipales, sino que también podría abrir la puerta a nuevas alianzas con empresas privadas, patrocinadores y otras instituciones que compartan el interés por la cultura. Para ello, sin embargo, es esencial que funcionarios y organizadores trabajen en una estrategia clara y eficaz que permita diversificar las fuentes de ingresos del festival.

Esta es una oportunidad no solo para mantener viva la cultura en Rafaela, sino también para aprender a gestionar los recursos de manera más eficiente. Quizás la clave radica en fomentar un modelo de colaboración entre el sector público y privado, donde se busque un equilibrio entre el apoyo estatal a la cultura y la capacidad de generar ingresos por parte de los propios eventos.

La llegada del próximo Festival de Teatro, el número 21, debe ser vista no solo como un objetivo a cumplir, sino como un desafío esencial para los responsables de la gestión cultural en la ciudad. Si logran establecer un modelo que permita financiar el festival de manera autónoma, estarán demostrando una responsabilidad y un compromiso hacia la comunidad que va más allá de lo superficial. Es aquí donde se pondrán a prueba la creatividad y la capacidad de los funcionarios para buscar alternativas que reflejen un verdadero compromiso con las prioridades de la ciudad. La cultura es esencial, pero también lo es la inclusión y el bienestar de cada ciudadano de Rafaela.