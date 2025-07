Alexia de Holanda habló de su salud mental y cómo la ayuda su madre, Máxima Zorraguieta

Asus 20 años, Alexia de Holanda es una de las figuras juveniles más relevante del mundo. La segunda hija del rey Guillermo y Máxima Zorraguieta se ha mantenido con un perfil bajo pero teniendo en cuenta que es parte de una de las familias más populares, sus movimientos y acciones no pasan desapercibido, a pesar de su esfuerzo. En los últimos meses, la joven comenzó a mostrarse más públicamente y se colocó al frente de diversas causas sociales, al mismo tiempo que continúa su formación universitaria en Londres. Y en este contexto, decidió alzar la voz para hablar de su salud mental y la importancia de dialogar al respecto, y buscar ayuda.

Alexia de Holanda y su salud mental

La familia real de Holanda es una de las más queridas, debido a que desde el blanqueo de la relación entre Guillermo y Máxima Zorraguieta se mostraron muy naturales ante la prensa y la sociedad, y esta postura se la heredaron a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, generando una gran empatía ante todos pero guardando cierto hermetismo respecto a su intimidad. Por ello, poco se sabe sobre las dinámicas familiares, aunque se los ha visto muy unidos en su día a día, pese a las distancias que los separa debido a sus actividades y elecciones.

Pero un poco de este resguardo lo rompió recientemente Alexia de Holanda, quien brindó una entrevista para el medio holandés Story, en la que se enfocó en hablar de su salud mental como forma de exponer la gran problemática que se tiene respecto a este aspecto, a nivel mundial. "Me alegra mucho que los problemas de salud mental en los jóvenes de todo el mundo ya no se descarten como si fueran parte de la edad", indicó la princesa, con una mirada positiva sobre un cambio sobre el tratamiento de esta problemática.

Yendo puntualmente a su experiencia personal, Alexia indicó que el ciberacoso es una de las acciones de la que se vio inmersa, es que su figura a pesar de ser querida, ha sido foco de comentarios negativos que van desde su rol en la realeza como la segunda hija de la pareja a su aspecto físico. "Sé mejor que nadie el gran impacto que pueden tener las redes sociales y las comparaciones", aseguró la joven de 20 años. Y ante el impacto que estos comentarios tienen en su vida, acciona: "Lo que hago para mantenerme en forma es seguir hablando. Con amigos, con mis padres o con alguien de confianza".

Además, de acudir a profesionales, Alexia dejó en claro que el apoyo que tiene de su familia es de gran importancia, teniendo en cuenta que los separa cientos de kilómetros debido a que estudia en la Facultad de Ingeniería del University College de Londres (UCL). "A veces, les llamo dos veces. Como la mayoría de la gente que se ha ido de casa, creo que un poco más a menudo con mi madre que con mi padre", indicó al mismo tiempo que subrayó que mantener el contacto con sus seres queridos es fundamental, porque "no es porque tengamos que hacerlo, sino porque podemos".

Las declaraciones de la joven son de gran impacto, debido a la llegada que tiene para los jóvenes. Además, dejó en claro que sigue la línea de su madre, quien no dejó de hablar acerca de la importancia de ocuparse de la salud mental, puntualmente desde el suicidio de su hermana, Inés Zorreguieta, en 2018. "Mi querida y talentosa hermana pequeña, Inés, estaba enferma. No podía encontrar alegría y no pudo curarse. Nuestro único consuelo es que ahora, finalmente, ha encontrado la paz", había dicho en su momento. "Cuando mi hermana falleció, decidí compartir con sinceridad que ella misma se quitó la vida tras años de problemas mentales. Compartir mi historia personal me ha conmovido mucho", agregó.

De esta forma, madre e hija no dejaron de hablar de la importancia que tiene la salud mental en la vida de una persona, y lo fundamental que es pedir ayuda y buscar apoyo. Alexia de Holanda habló desde su experiencia personal ante el ciberacoso del que, aún, es foco.

Fuente: Caras.perfil.com