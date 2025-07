Sin un plan serio en seguridad vial, los accidentes de tránsito se van a incrementar

Por Carlos Zimerman

Para disminuir los accidentes de tránsito en una ciudad como Rafaela, que se caracteriza por su crecimiento urbano y el aumento en el número de vehículos, es fundamental implementar una política de seguridad vial seria y responsable. La situación actual plantea un panorama preocupante. Desde que Leonardo Viotti asumió la intendencia, la percepción general es que no ha habido avances significativos en esta área crítica. Si bien no se puede afirmar que el ex intendente Luis Castellano haya gestionado de manera perfecta la seguridad vial, es evidente que la actual administración no ha sido capaz de mejorar la situación, ni siquiera de mantenerla.

La realidad es que Rafaela enfrenta serios desafíos en materia de movilidad y seguridad. Con un empedrado vetusto y muy peligroso en días de lluvia o de humedad y una infraestructura vial que no siempre está a la altura de las necesidades de sus habitantes, los accidentes de tránsito se han vuelto una constante. La falta de una estrategia coherente y proactiva en la materia puede acarrear consecuencias fatales. Sin un enfoque que contemple las mejores prácticas internacionales en seguridad vial, la ciudad corre el riesgo de convertirse en un lugar cada vez más peligroso para sus ciudadanos.

Un punto esencial que debe abordarse es la educación vial. La falta de conciencia es total y absoluta, nadie respeta nada, ni peatones ni automovilistas, ni que hablar d elas motos. Un programa educativo que involucre a todas las edades y que fomente conductas responsables al volante podría ser un primer paso para cambiar esta cultura. Además, fomentar el respeto por las normas de tránsito, así como promover campañas de prevención, podría ayudar a reducir la siniestralidad.

Es vital un programa vial serio y responsable, en donde quien no respeta las normas de tr´pansito las paga y en serio, Ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, la clave es presencia, permanencia y rigurosidad, de lo contrario, las consecuencias no van a tardar en llegar.

A su vez, la participación ciudadana es crucial. Involucrar a la comunidad en la formulación de políticas de seguridad vial puede generar un sentido de pertenencia y responsabilidad. Escuchar las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos permitirá a la administración pública diseñar acciones que verdaderamente respondan a la realidad del territorio. La transparencia en la gestión y la rendición de cuentas también son elementos necesarios para generar confianza en el gobierno local, que nadie mire para el otro lado o se haga el distraído.

Por último, es necesario hacer un llamado a dejar de lado el populismo y la política de espectáculo, y enfocarse en actos serios de gobierno que prioricen la seguridad y el bienestar de la población. Los accidentes de tránsito no solo representan un problema administrativo; están en juego vidas humanas. Quizás, algún día Leonardo Viotti comprenda que la seguridad vial no debe ser un tema a relegar, sino una prioridad en su gestión. Si se continúan mirando hacia otro lado y no se toman medidas efectivas, Rafaela seguirá enfrentando un futuro incierto y peligroso en la materia.