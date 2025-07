Cristina Kirchner y los condenados en la causa Vialidad deberán pagar $684 mil millones o enfrentar el remate de sus bienes

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó a Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad pagar $684.000 millones por el daño al Estado en la obra pública en Santa Cruz.

El decomiso es solidario y debe cumplirse antes del 13 de agosto; si no, se rematarán sus bienes.

Entre los bienes de Cristina figuran propiedades, empresas y cajas de seguridad con millones de dólares, ya embargados.

El monto fue actualizado según el IPC del INDEC, desestimando el cálculo alternativo presentado por su defensa.

El fallo se refiere a irregularidades cometidas entre 2003 y 2015, en favor de empresas de Lázaro Báez.

La decisión representa un precedente inédito en la ejecución patrimonial por corrupción.

Por decisión del Tribunal Oral Federal 2, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad deberán pagar de forma solidaria un total de $684.000 millones como decomiso por el perjuicio económico causado al Estado en el marco del esquema de corrupción en la obra pública en Santa Cruz. Si no lo hacen dentro de los 10 días hábiles establecidos —plazo que vence el 13 de agosto a las 9:30 horas—, la Justicia rematará sus bienes para cubrir la deuda.

La medida fue firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes consideraron que esa cifra representa una "determinación fehaciente del daño producido al erario público" y el “provecho” obtenido por los condenados en un hecho de corrupción “gravísimo”.

Bienes bajo la lupa

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya habían presentado una lista de bienes embargados que podrían ser utilizados para cubrir el monto. Entre ellos figuran propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires, la empresa Los Sauces, y cajas de seguridad con dólares —incluyendo una con 4,5 millones de dólares que pertenece a su hija Florencia Kirchner—. En una de esas propiedades, el departamento de la calle San José 1111, la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

El monto del decomiso fue originalmente fijado en $85 mil millones en 2022, pero fue actualizado por los peritos oficiales de la Corte Suprema utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, lo que elevó la cifra a su valor actual. En contraste, el perito designado por la defensa de Cristina Kirchner había calculado un perjuicio de solo $42 mil millones, usando una metodología basada en la tasa pasiva del BCRA, que el tribunal desestimó por apartarse del criterio adoptado durante todo el proceso.

Decomiso solidario

La cifra deberá ser cubierta de forma solidaria entre todos los condenados, sin una asignación proporcional predeterminada. Entre ellos figuran Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad Provincial. Todos se encuentran actualmente detenidos; algunos en prisión domiciliaria.

Aunque se espera que las defensas intenten apelar la medida, la resolución del tribunal es clara: si el pago no se efectúa dentro del plazo fijado, los bienes embargados comenzarán a ser subastados.

La causa Vialidad investigó las maniobras realizadas entre 2003 y 2015, durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, en la concesión de obra pública a favor de las empresas de Báez en Santa Cruz, en un esquema que —según el fallo— implicó direccionamiento, sobreprecios y obras inconclusas.

Esta resolución marca un hito en la justicia federal argentina, al avanzar en la ejecución patrimonial de una condena por corrupción con cifras multimillonarias y bienes de alto perfil en juego.