Kylian Mbappé reveló lo primero que le dijo Lionel Messi luego de ganarle la final del Mundial 2022 con la Selección Argentina

A dos años y medio de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar tras vencer en la final por penales a la Selección de Francia, los protagonistas de ese recordado partido continúan contando sus vivencias sobre ese duelo y sobre los días posteriores al mismo.

En este caso, quien habló fue Kylian Mbappe, el delantero del seleccionado francés que marcó los tres goles para su equipo. En diálogo con CLIQUE, el futbolista que ahora se desempeña en el Real Madrid contó qué fue lo primero que le dijo Lionel Messi cuando se reencontraron en los entrenamientos del PSG.

“¿La final del Mundial contra Messi? La primera vez que lo vi en el entrenamiento del PSG, todavía estaba muy enojado… Pero me dijo que yo ya lo había ganado antes y que ahora le tocaba a él”, reveló el francés sobre aquel encuentro con la Pulga en enero del 2023, cuando ambos regresaron a las prácticas del elenco parisino.

“Me enojé muchísimo, pero lo respetas porque es Messi. Rompimos el hielo riéndonos juntos porque habíamos librado una batalla. Creamos recuerdos de la final. Creo que esa final nos acercó más. Aprendes todo de él, todo lo hace bien”, cerró la anécdota destacando al capitán de la Selección Argentina.

A lo largo de las dos temporadas que compartieron en el PSG, el astro argentino y el delantero francés no entablaron una gran amistad, pero sí formaron una relación con mucho respeto que también se vio dentro del campo de juego, en donde la Pulga se encargaba de asistir a su compañero.

En el tiempo que jugaron juntos en el elenco parisino, no pudieron cumplir con el objetivo de ganar la primera UEFA Champions League de la historia de la institución, pero sí ganaron tres títulos a nivel local: Ligue One 2021/22, Ligue One 2022/23, y Supercopa de Francia 2022.

Así fue la temporada de Mbappe

En su primera temporada defendiendo la camiseta de Real Madrid, Kylian Mbappé ha logrado acumular 44 anotaciones y 5 asistencias al cabo de 59 compromisos de carácter oficial. Además, formó parte de las conquistas en la Supercopa de Europa y en la Copa Intercontinental de la FIFA, ambas durante 2024.

Fuente: Bolavip