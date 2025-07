Felipe Michlig: "La nueva Constitución tiene que representar el sentir de todos los santafesinos"

El senador radical por San Cristóbal, Felipe Michlig preside desde el lunes último la Convención Reformadora y tiene la responsabilidad de conducir los debates que vienen, administrando el uso de la palabra y el reglamento votado por unanimidad. Insiste en que la Convención será austera en materia de gastos y aboga por alcanzar consensos para dictar "la mejor Constitución" para Santa Fe. En su despacho en el Senado atiende a El Litoral en un alto en reuniones con convencionales de Unidos y de otras fuerzas políticas.

Jura, elección de autoridades, aprobación de reglamentos, de comisiones, renuncia a los fueros todo por unanimidad en pocas horas que sirvieron para que la Convención fijara sus reglas de juego. ¿Cómo lo vivió, cómo lo está viendo?

- Hubo sectores que llegaron a la Convención con una especie de prejuicios y pensando que porque Unidos tiene casi la mayoría; es la primera minoría y muy cerca de tener la mayoría creían que estaba todo decidido, que íbamos a imponer todo, que no íbamos a dialogar, que no íbamos a aceptar cambios. Eso ocurrió en la primera sesión donde fue difícil ponernos de acuerdo cómo iba a ser la votación. Se hizo en dos etapas: una primaria eligiendo presidente provisional y secretaria entre el más veterano y la más joven; después la toma de juramento a los 66 convencionales presentes. Ya con autoridades constituidas comenzó un proceso de diálogo, de intercambio de opiniones, de ceder los distintos sectores, pero principalmente ceder por parte de Unidos, para lograr los consensos necesarios, por ejemplo, para aprobar el reglamento. El reglamento tiene 90 artículos, 88 artículos fueron aprobados por unanimidad. Uno de los artículos tuvo dos tercios y el otro estuvo a dos votos de tener esa mayoría especial. Pero también se aprobó el plan de Labor Parlamentaria, la extensión de la Convención a 60 días, el presupuesto, donde pretendemos que sea la más austera en la historia de Santa Fe y de la Argentina. Aprobamos el cuerpo de secretarios, la constitución de las comisiones con representación de todos los sectores políticos y todos quedaron conformes.

- ¿Qué es lo que viene ahora?

- Estar a la altura de la circunstancias, trabajar todos para lograr la mejor Constitución, la más moderna para todos los santafesinos. Esto va a depender sobre todo del funcionamiento de las siete comisiones temáticas que se han definido. Una de ellas, la de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial va a estar funcionando el viernes próximo en Rosario. No descartamos hacer reuniones de comisiones en otras ciudades para acercar la Constitución, la tarea de la Convención, a la gente.

- ¿Van a buscar consensos en los textos de la reforma de la Constitución o van a intentar usar una mayoría circunstancial?

- Por supuesto, vamos a buscar consensos. Esta tiene que ser la Constitución que refleje el sentir, las aspiraciones del conjunto de los santafesinos. Si no podemos lograr el consenso, la unanimidad, para eso están los métodos que establece el sistema democrático de poder votar de acuerdo a la representación que hemos tenido cada uno de los bloques.

- ¿La clave va a ser el trabajo en comisiones?

- No hay duda. Lo será incluso para tener los dictámenes después por mayoría o por minoría. Ojalá sean dictámenes de de toda la comisión. Será un trabajo arduo que viene hacia adelante, por lo menos en los próximos 30 días.

¿Cree que Santa Fe puede demostrar una característica democrática diferente a lo que ocurre a nivel nacional donde prima el ataque verbal? ¿Santa Fe puede dar una imagen diferente?

- Salvo a algún sector que vemos que le interesa más una puesta en escena y tener un desempeño y un protagonismo mediático -porque una cosa se dice en reunión y otra cuando se actúa en el recinto- a la inmensa mayoría de los bloques y los convencionales queremos la mejor Constitución. Desde Unidos estamos demostrando que a través del diálogo, de ejemplos concretos que estamos llevando adelante con nuestro gobierno, podemos lograr distintivos con otras provincias en lo institucional principalmente. Es una oportunidad que tenemos para establecer que se terminan los privilegios en la política, en fueros, en elecciones indefinidas. No sé qué otra provincia tiene para las distintas categorías electorales lo que vamos a tener en Santa Fe.

Al vedar las elecciones indefinidas vamos a tener que hacer un gran trabajo en los partidos políticos, porque cada ocho años vamos a tener un recambio dirigencial muy, pero muy amplio. Imagínese, un pueblo, una ciudad donde el intendente termina su mandato y tienen que elegir otro y así en las 365 localidades de la provincia, pero también en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los Concejos deliberantes.

No hay duda que Santa Fe tiene esta oportunidad de dar un salto cualitativo en materia institucional, en materia de representación, en materia de participación y vamos a tratar de que esta Convención lo consagre.

- ¿Van a llegar al 12 de de septiembre con la tarea hecha?.

- Debemos llegar. El plan de labor parlamentario fue suscrito por todos y estable como son los tiempos. Vamos a tener que tener total firmeza para cumplir con esos periodos que están establecidos para que el 12 de septiembre llegar a jurar o por lo menos votar y jurar la Constitución.

- Las comisiones van a escuchar a particulares a entidades que presenten proyectos

- Esa es la idea. Le escuché, por ejemplo, el convencional Lisandro Enrico, que preside una de las comisiones claves como es la de Justicia y otros órganos institucionales, en esa idea de poder abrir la comisión, de escuchar a colegios profesionales, a profesionales, a instituciones de la sociedad civil. La de Régimen Municipal con la reunión del viernes en Rosario. La idea es no encerrarnos solamente en el funcionamiento de las comisiones, sino de tener una apertura de cara a la gente.

Partida

Mediante el decreto N° 1540 del 17 de julio, el Poder Ejecutivo giró la primera partida de recursos al presupuesto del Senado para los gastos de funcionamiento de la Convención Reformadora. Es una partida de $ 400 millones "para la liquidación y pago de los gastos inherentes al funcionamiento de la Convención Reformadora con oportuna y documentada rendición de cuentas".

Privilegio

"Pedí tanto en Labor Parlamentaria como en el recinto que entendamos de la oportunidad que tenemos y el rol que podemos llevar o que debemos llevar adelante como convencionales. Somos casi 4 millones de habitantes y solamente 69 mujeres y hombres estaremos sentados en bancas en la Convención Constitucional y la responsabilidad es tremenda", dice Michlig.

"Tenemos que intentar por todos los medios estar a la altura de las circunstancias para lograr la mejor Constitución y decirlo en los años venidero. Hoy el 80% de la gente es consciente de que estamos llevando adelante el proceso de reforma, pero al 71% no le interesa. Tenemos que tratar de volver a enamorar a la gente de la política, a que se involucre y entienda, crea y confíe de que con una Constitución moderna podemos cambiar la vida. Depende de nosotros y con una tarea que hagamos de cara a la sociedad" agrega a El Litoral.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.