El duro revés judicial que recibió Mariana Nannis en su guerra contra Claudio Paul Caniggia

Entre acusaciones, enfrentamientos y disputas, la historia de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis está llena de conflictos. Como si fuera poco, este martes, la interminable batalla sumó un nuevo capítulo luego de que la expareja del futbolista recibiera un duro revés judicial en una de sus últimas denuncias.

Todo surge luego de que Nannis haya denunciado a Caniggia por el presunto delito de desobediencia al considerar que su exmarido había salido del país en marzo sin autorización de la Justicia. Mariana detectó el desplazamiento a través de una nota periodística en la que su hijo Alex mencionó que ambos habían viajado al país vecino, lo que motivó que presentara formalmente el reclamo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 35.

La noticia se dio a conocer en DDM, donde Mariana Fabianni y su equipo analizaron el expediente, a cargo del doctor Osvaldo Rapa, el cual quedó bajo el número de causa 25.539. En el proceso, se verificó mediante documentación de Migraciones que Caniggia salió del país el 27 de marzo en un vuelo particular con destino a Paraguay, partiendo desde el aeropuerto Jorge Newbery y regresando ese mismo día por la noche.

La ampliación de la denuncia, realizada el 6 de junio de este año, contenía la inquietud de Nannis acerca de la falta de información sobre el regreso de Caniggia a la Argentina y la posibilidad de que permaneciera en el exterior. En su presentación, señaló que temía por su vida debido a no conocer el paradero exacto de su expareja y padre de sus hijos. También expresó su preocupación ante la probabilidad de que Caniggia pudiera presentarse en el departamento donde reside, en España, argumentando que el propio imputado sabía de su residencia allí.

Sin embargo, tras analizar los hechos, el juzgado determinó que el viaje de Caniggia no constituyó una desobediencia a medidas judiciales, dado que el propio imputado argumentó que consideraba que, al tratarse de un traslado de ida y vuelta en la misma jornada, no incumplía disposiciones impuestas. Por consiguiente, el tribunal dictó el sobreseimiento de Caniggia respecto a esta acusación puntual, dejando sin efecto la denuncia por desobediencia impulsada por Nannis.

“Esta es una de las tantas denuncias falsas que me ha hecho mi ex mujer luego de haberme pedido el divorcio. Es un ataque y difamación constante para ensuciar mi imagen. Es una forma de extorsión respecto a la separación de bienes. Esto lo hace para difamarme y ensuciar mi imagen y para obtener un beneficio en el proceso de divorcio. Si estudian su perfil se la pasa discriminando a las mujeres, y especialmente hace unos años difamó a quien es hoy mi novia”, subrayó Caniggia haciendo referencia al trato que hacía hacia Sofía Bonelli.

Más allá de esta situación, la denuncia por desobediencia que Mariana presentó contra Claudio Caniggia no es la única instancia judicial en la disputa entre ambos. Este caso específico, recientemente resuelto con el sobreseimiento del exfutbolista, forma parte de un conflicto judicial más amplio cuya causa principal es la denuncia por abuso sexual presentada por Nannis. Según se detalló públicamente, la causa madre por este grave cargo aún no ha avanzado a instancia de juicio, y no existe hasta el momento una fecha definida para su realización.

La causa madre es la de abuso sexual, que todavía no se sabe cuándo será el juicio. Pero en el medio, Nannis había hecho otras denuncias, una de ellas tenía que ver con que Caniggia había viajado a Paraguay sin pedir la autorización a la Justicia. Ella lo denuncia por el delito de desobediencia", contó Martín Candalaft en el programa de América TV.

El conflicto entre ambas partes no solo involucra cuestiones penales, sino que también abarca la disputa por la separación de bienes tras el divorcio y alegaciones cruzadas sobre intenciones de difamación y extorsión. Nannis ha planteado en reiteradas ocasiones su temor y preocupación ante las conductas de Caniggia, mientras que el exfutbolista sostiene que estas presentaciones forman parte de una estrategia para perjudicar su imagen y obtener ventajas en el proceso de divorcio.

