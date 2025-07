Jimena Barón contó por qué le cuesta tener relaciones a un mes de volver a ser mamá: “No es un tema de ganas”

Jimena Barón se ausentó de las redes sociales para disfrutar al máximo de la llegada de Arturo, su segundo hijo y el primero fruto de la relación con Matías Palleiro.

Sin embargo, este domingo habilitó una caja de preguntas para que los usuarios le consultaran lo que quisieran. La mayoría coincidieron en querer saber cuestiones vinculadas con la recuperación posparto y la intimidad.

“Intimidad de 0 a 10 en calidad”, le consultaron. Sin filtros, ella respondió con una foto de un pastel mal hecho: “Como la calidad de esta torta”.

Acto seguido, compartió un video donde se lo escucha al pequeño de un mes lloriquear y explicó: “No es un tema de ganas, es un tema de timing”.

Otra usuaria destacó que se la ve “espléndida” y quiso saber detalles de la recuperación. “Yo me cuidé durante la zapan y me cuido ahora como me cuido siempre en realidad”, contó. Y aclaró: “Cuidarme no es hacer dieta, es comer sano y moverme cada vez que puedo”.

“Dar la teta desgasta, se necesita morfar bien y mucho. La verdad me siento súper y me veo bien, pero no al 100% como me gusta estar. Hay que tener paciencia y aflojar con exigencias b... Vos solita hiciste un pibe, pariste y lo estás haciendo crecer. ¿Algo más?”, señaló reflexiva.

Sin filtros, otra internauta le consultó por la recuperación de la zona íntima y Barón lanzó: “Amo que me pregunten tanto por la pochola”.

“A ver, pues depende de cuán detonada te quede posparto”, advirtió. Y reparó en su experiencia: “Yo tuve dos partos vaginales. En ambos el último trimestre le di al masaje del perineo. Afortunadamente, no me desgarré nunca, por ende, no me cosieron ni cortaron. Fue todo leve y me recuperé muy rápido”.

