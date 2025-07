Verónica Colombo ocupará la banca de la “Locomotora” Oliveras en la Convención Reformadora

Verónica Rosalía Colombo ocupará la banca número 69 de la Convención Reformadora, la cual no llegó a usar Alejandra Marina Oliveras, quien fue electa el 13 de abril pasado como convencional tras encabezar la lista del Frente de la Esperanza y lograr 79.790 votos, el 2.82% del padrón. Fue la sexta fuerza más votada en esas elecciones provinciales.

Oliveras se descompensó en la mañana del 14 de julio cuando se disponía a presentarse en la Legislatura para jurar en el cargo. El sistema D'Hont le había adjudicado el lugar 14 entre los 50 convencionales provinciales. No llegó a jurar en el cargo y la banca no fue ocupada hasta hoy a la espera de una recuperación que solo sería producto de un milagro. Sus hijos dispusieron la cremación de los restos de la ex campeona mundial de boxeo.

No obstante el grave problema de salud, el tema Oliveras ocupó el inicio de la Convención Reformadora donde Amalia Granata y parte del bloque Somos Vida y Libertad, impugnó su diploma y obligó a una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que aconsejó rechazar esa impugnación. Luego, el pleno de la Convención respaldó -en votación dividida- el dictamen de comisión.

Ariel Sclafari y Caren Fruh integran la bancada de FE y en la próxima sesión plenaria se sumará la rosarina Verónica Rosalía Colombo a quien, por ley de paridad, le corresponde el reemplazo de Oliveras. El artículo 19 de la Ley 12367 establece el mecanismo de vacancias en cuerpos colegiados. "En los casos del artículo anterior, producido un fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, separación del cargo y/o cualquier otra causal que imposibilite la asunción o ejercicio del cargo, los reemplazos se harán siguiendo el orden correlativo de postulación (corrimiento) de las nóminas de titulares y luego suplentes, asegurándose que quien se incorpore al Cuerpo pertenezca al mismo partido político en el cual se produjo la vacante y que el reemplazo se haga efectivo por otro candidato/a del mismo género que aquel que produjo la vacancia".

Desde Rosario

Colombo es una dirigente rosarina, ligada a la Unión Cívica Radical donde inició su militancia en el movimiento Franja Morada en la facultad de Derecho de la UNR. Jurará en la banca en el próximo plenario, sin fecha aún. Es más, el decreto de duelo del gobierno provincial dispuso la suspensión de actividades este martes de la Convención Reformadora.

Oliveras tuvo su primera incursión en la política en 2021, cuando se postuló como candidata a diputada nacional por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Encabezó la lista del frente Somos Vida en Santa Fe, obteniendo 3.91% de los votos pero no logrando ingresar al Congreso de la Nación.

En 2024, se sumó al Ministerio de Seguridad de la Nación, invitada por Patricia Bullrich. Allí formó parte de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, liderando el programa "Cuidar el Juego", enfocado en prevenir la violencia en ligas infantiles y juveniles.

72 horas de duelo

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe declaró 72 horas de duelo por el fallecimiento de la Convencional Reformadora Constituyente Electa, Alejandra Marina “Locomotora” Oliveras, en todo el territorio santafesino.

En ese sentido, el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso que la Bandera Nacional y de la Provincia de Santa Fe permanezcan a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante el período de duelo.

El texto destaca que Alejandra “Locomotora” Oliveras fue boxeadora profesional y obtuvo seis coronas mundiales, como así también que durante toda su carrera visitó muchas ciudades para dar charlas motivacionales a los más jóvenes sobre el deporte, boxeo y consejos de vida. Señala también que en su trayectoria colaboró solidariamente con comedores y grupos sociales, y que en 2021 se lanzó a la política con el partido de Unite Santa Fe.

Sin actividad

Por su parte, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe informó que lamenta el fallecimiento de Alejandra Oliveras, convencional constituyente electa por el Frente de la Esperanza.

“En nombre de presidencia del cuerpo, los representantes de los bloques y cada uno de los convencionales, enviamos nuestro pesar a familiares, amigos y allegados”, se expresó.

Asimismo, se informó que este martes se suspenden todas las actividades vinculadas a la Convención Reformadora, en adhesión al Decreto Provincial que estableció el duelo por la muerte de Alejandra Oliveras; mientras que las actividades del próximo miércoles y jueves iniciarán con un minuto de silencio en su memoria, y todas las comunicaciones oficiales llevarán un crespón negro en señal de duelo.

