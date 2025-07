Un ex convencional del año 1962 presentó un proyecto como ciudadano en la Convención

Un apellido se destaca en la interminable lista de proyectos ciudadanos presentados por Mesa de Entradas a la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe. Danilo Kilibarda, el ex convencional de 1962, ha presentado un proyecto de modificación de uno de los artículos del texto que aprobó hace más de medio siglo, respecto de las deudas a tomar por la Provincia.

El secretario segundo de la Convención del '62 será homenajeado por los actuales convencionales reformadores, por una iniciativa de Marcelo Lewandowski (Activemos) que fue aprobada por unanimidad. El senador nacional por Santa Fe, también del Justicialismo, destacó que decidió proponer esa resolución pese a que Kilibarda suele ser renuente a los reconocimientos. Acaso esa misma actitud lo haya llevado ahora a ir, como un ciudadano más, a proponer una modificación junto cientos de otras iniciativas de santafesinos e instituciones que se pueden consultar en el sitio sobre la Reforma que habilitó el Poder Ejecutivo Provincial.

El homenaje planteado por Lewandowski fue el primero que recibió Kilibarda con la Convención ya en funcionamiento, aunque antes del acto de jura de los convencionales, durante su discurso el gobernador Maximiliano Pullaro lo mencionó con una especial dedicatoria que mereció aplausos.

Kilibarda plantea cambiar el inciso 12 del artículo Artículo 55 vigente, para asegurar que solo una mayoría especial conceda al Poder Ejecutivo Provincial la autorización para "celebrar contratos y aprobar o desechar los concluidos "ad referendum" de la Legislatura, que deberá ratificarlo con el voto afirmativo de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. El servicio del conjunto de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial". (Lo subrayado corresponde a la modificación planteada por el ex convencional).

El artículo 55 de la Constitución enumera las facultades del Poder Legislativo en Santa Fe y en su inciso 10 dice que "corresponde a la Legislatura (…) Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Provincia", así como "Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias", en el inciso 11.

Es importante destacar que la Ley 14.384 que declaró la necesidad de la reforma parcial habilitó entre otros numerosos aspectos la revisión del citado artículo en su totalidad, por lo que el punto planteado por Kilibarda y quienes lo secunda con sus firmas es parte de lo que puede llegar a modificarse.

Al ex diputado provincial, ex ministro de Educación y ex convencional lo acompaña con su firma un ex diputado provincial, Rubén Dunda, y la hoy convencional Lucila de Ponti, también del peronismo.

Recomendación

"La actual Constitución tuvo redactores espectaculares de la talla de Dante Rovere, Emilio Tessio, Eugenio Malaponte, Héctor García Solá, Roberto Rossua y Danilo Kilibarda, maestros dominadores del derecho publico y privado que sabían lo que escribían. No he tenido un caso donde tuviéramos que resolver la interpretación de una norma. Al menos aspiremos a eso, ha tener en la redacción de las normas de esa claridad, que brinde la menor cantidad posible de interpretaciones. Cuanto menos confusa y retorica la hagamos, mejor. Tiene que ser sencilla, fácil, accesible, no barroca no retorcida", la recomendación con elogio incluido a Kilibarda corresponde al presidente de la Corte Suprema Roberto Falistocco, que como presidente del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, presidió el jueves 29 de mayo, en el Museo de la Constitución, el acto entrega de los diplomas a los 69 convencionales reformadores electos el pasado 13 de abril.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.