Mauro Icardi va a vaciarle el placard a Wanda Nara en Turquía: qué planea hacer con la ropa

Wanda Nara y Mauro Icardi podrían enfrentar una nueva guerra. Es que en las últimas horas se conoció que el delantero de Galatasaray puso en marcha un plan para hacer estallar a la mediática.

“Les voy a contar la decisión que tomó Mauro Icardi y que va a hacer trinar a Wanda Nara”, anunció Pepe Ochoa al aire de SQP (América), que definió el accionar del futbolista como “un plan macabro”.

Acto seguido, contó: “Hay dos fundaciones que recibieron un mensaje de Mauro Icardi diciendo que quería donar parte de la ropa de Wanda y de los hijos varones”. “La excusa es que ya no viven ahí y no van a volver, que hay muchas cosas y que no sobra el espacio. Entonces, todo lo que sobra, lo va a donar. Y parte de las carteras que Wanda tiene allá también”, sostuvo.

Ante las preguntas de los panelistas, el productor advirtió: “Según lo que me cuenta mi fuente, la China Suárez no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”.

A modo de cierre, reveló: “Las fundaciones son dos. A una va a donar la ropa de los niños, calzados y juguetes. Y a la otra, la ropa de Wanda, sus cosas más valiosas y varias carteras”.

Se supo por qué la China Suárez embaló todas las carteras de Wanda Nara y ni siquiera soporta verlas

Wanda Nara tiene una gran colección de carteras y una buena parte de ellas quedó en su casa de Turquía. Aunque la mediática temía que la China Suárez usara sus pertenencias, en las últimas horas trascendió que están en un lugar secreto al que Mauro Icardi llama de una manera particular.

A mediados de julio, al aire de Mujeres argentinas (eltrece), el periodista Gustavo Méndez sorprendió con una información. “Wanda, tus cosas están embaladas en el cuarto oscuro, así le llaman Mauro y la China Suárez”, reveló.

A modo de prueba, le mostró a la conductora la grabación y relató: “Puerta blanca, picaporte de metal, unas zapatillas, muchas cosas de marca... Está todo embalado”.

Incluso, explicó el motivo por el que la China jamás usaría ninguno de esos accesorios y le dio donde más le duele. “Wanda, las carteras son edición vieja. Mauro le compró la nueva colección de carteras a la China porque es muy generoso”, contó. Y concluyó con más detalles: “De Gucci, de Prada y de Hermés”.

