Colombia: Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país. El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto. La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación "inmediata" para evitar que Uribe quiera "eludir" la pena y abandone el país.



El expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de varios crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado. Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837 mil dólares. Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado.



"¿Se puede callar, señor Uribe?"

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer. "Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia", arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada. "¿Se puede callar, señor Uribe?", le respondió Heredia.

La sentencia, de 1.114 páginas, fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir por cometer varios delitos, lo que equivale a un total de 120 meses o 10 años. Por el delito de fraude procesal, la jueza estableció una condena de 104 meses de prisión, aunque estableció el soborno en actuación penal como el delito base y sumó dos años más en virtud del fraude.

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Todo empezó en 2012 cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.



En 2018 la Corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda. Dos años después Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria. En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

Demanda contra Petro

En orillas políticas opuestas, Uribe y el presidente Gustavo Petro chocan con frecuencia sobre este caso. Los abogados del exgobernante interpusieron una denuncia contra Petro por "hostigamiento y calumnia" ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios, según indicaron este viernes en un comunicado. Los juristas aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico.

"¡Justicia arrodillada!", "¡Jueza corrupta!", gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de "un hombre inocente". Esta condena marca la carrera para las elecciones presidenciales de 2026, en las que el partido derechista Centro Democrático busca recuperar el poder.



Dirigentes del Pacto Histórico y otras figuras políticas de la izquierda colombiana celebraron la condena a Uribe al considerarla un mensaje contundente de que "nadie está por encima de la ley" y un hito en la historia judicial del país. Una de las reacciones más duras la expresó Eduard Sarmiento, representante en la Cámara por el oficialista Pacto Histórico, quien escribió en X que Uribe "pasa de presidente a presidiario", al recordar que será el primer expresidente condenado penalmente en la historia del país.

La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, también del Pacto Histórico, afirmó que "el país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación". Pizarro aseguró que el expresidente "contó con todas las garantías a lo largo de todo el proceso" y subrayó que con esta condena "se abre un camino para que Álvaro Uribe les responda por todas las acusaciones que existen en su contra por graves violaciones a los derechos humanos".

