La propuesta laboral que Wanda Nara aceptó tras la filtración del video de Mauro Icardi

Wanda Nara se burló del video íntimo que se filtró de Mauro Icardi y reveló la propuesta laboral que aceptó luego del escándalo.

La mediática volvió de pasar un fin de semana con la familia del futbolista y respondió algunas preguntas ante la prensa que la esperó en Aeroparque.

Entre varios de los temas que tocó, Wanda se refirió al material íntimo que circuló de Mauro en estos últimos días. “Ahora tengo una campaña de maní, imaginate... Creo que el lunes grabo una campaña de maní”, lanzó ante la prensa que estaba presente.

Sus declaraciones fueron mientras aseguraba que ella no se acercó a Icardi por plata. “A mí me da lástima que una mujer acepte un montón de cosas por dinero. Me parece que hay cosas que yo no haría”, dijo sobre la China Suárez.

“A mí me encanta la plata y eso lo saben más que nadie. Pero me lo gano con mucha dignidad. Cuando lo conocí a Mauro, yo tenía cinco veces más patrimonio que él. No me acerqué a él por dinero”, aseguró.

Cuando le preguntaron por el viaje de la China a Turquía, Wanda reaccionó: “Ojalá que sea muy feliz, que valga la pena tanto sufrimiento de tanta gente, de tantos niños que no está con sus padres y de tantas situaciones. Les deseo lo mejor”, manifestó la mediática.

Fuente: TN