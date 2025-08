El arreglo de veredas del centro es una obra imprescindible que se debe hacer si o si

Las veredas del centro de Rafaela están en un estado degradante que pone en riesgo a quienes las transitan a diario. La situación es insostenible y exige una acción inmediata del intendente Viotti, quien debe evitar caer en la trampa de la burocracia y garantizar que la remodelación de este espacio vital para la ciudad se lleve a cabo sin dilaciones.

Recientemente, el presidente del Paseo del Centro, Juan José Vanoni, se pronunció a favor de la intervención en el bulevar Santa Fe, abriendo el Registro de Oposición para que los frentistas se pronuncien sobre esta necesaria reforma. Sin embargo, es preocupante que el avance de la obra dependa de que más del 40% de los propietarios se oponga. Esto podría ser un obstáculo significativo, a pesar del consenso general respecto a la imperante necesidad de la remodelación.

Vanoni dejó claro que no hay desacuerdo acerca de la necesidad de la obra. La remodelación, argumenta, no solo es necesaria en términos estéticos, sino fundamental para la seguridad de los peatones. Las actuales condiciones de las veredas no permiten mantener una circulación fluida y segura. La urgencia de este proyecto no puede ser subestimada; todos estamos de acuerdo en que la situación exige una solución.

Hablemos de costos. Según Vanoni, la inversión necesaria para la reforma está justificada y no es excesiva si se considera el conjunto de recursos que implican las obras, que incluye desde el movimiento de suelo hasta la logística de servicios como Aguas Santafesinas y gas. Es fundamental que los frentistas comprendan que la carga económica es razonable en comparación con el beneficio que obtendrán. Además, la contribución del municipio, cubriendo el 30% de la mano de obra, reduce aún más el impacto económico para los vecinos.

Por otro lado, Vanoni también destaca que la carga operativa y técnica recaerá en el Municipio, lo que representa una ventaja significativa. Esto significa que los frentistas tendrán que preocuparse únicamente por asegurar que el trabajo se ejecute como corresponde, un aspecto que debería tranquilizar a los propietarios.

Preocupa, sin embargo, el tratamiento de los árboles en el boulevard. Aunque se afirma que solo se intervendrán aquellos que representen un riesgo, se necesita una mayor claridad sobre cómo se manejará esta situación. La imagen verde del centro también es parte de su identidad, y el proyecto debe contemplar su preservación y cuidado.

Importante es también el impacto comercial, especialmente en períodos cruciales para los negocios locales. Vanoni ha asegurado que las obras se ejecutarán en lugares estratégicos para minimizar las molestias. La instalación de pasarelas para facilitar el acceso a los locales durante la remodelación es un paso positivo. Sin embargo, el éxito de esta obra depende de que todos los actores, tanto comerciantes como frentistas, se comprometan con el proceso.

Finalmente, es evidente que la remodelación de las veredas del centro de Rafaela no solo es necesaria, sino inminente. Viotti debe actuar con determinación y eliminar cualquier barrera que atente contra esta urgente intervención. No podemos permitir que la burocracia retrase lo que es un asunto de seguridad y bienestar público. Rafaela necesita avanzar y el momento de la acción es ahora.