Reforma constitucional en Santa Fe: avanzan los acuerdos para una Justicia más independiente y moderna

La Convención del 25 en Santa Fe entra en etapa de definiciones para la reforma constitucional.

Se plantean cambios profundos en el Poder Judicial: mayor independencia, control entre poderes y nuevos órganos como el Ministerio Público de la Acusación y la defensa pública.

Se propone eliminar los fueros judiciales y transformar las cámaras de apelaciones en colegios de revisión.

Hay consensos amplios, aunque persisten debates sobre el lugar del Ministerio Público y el rol del procurador.

La comisión escuchó a actores clave del sistema judicial para enriquecer el proceso.

La comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales de la Convención del 25 avanza en la etapa de definiciones clave para la reforma constitucional de Santa Fe. Así lo confirmó Lisandro Enrico, presidente de la comisión y convencional de Unidos para Cambiar Santa Fe.

“Falta poco para que la reforma de la Constitución vaya terminando, con lo cual hay que empezar a tomar definiciones”, sostuvo Enrico, al anticipar que se avecinan cambios profundos en el funcionamiento del Poder Judicial provincial. El foco, explicó, está puesto en garantizar mayor independencia judicial, crear nuevos órganos autónomos y transparentar el control entre poderes.

Uno de los principales ejes de transformación será la incorporación formal del Ministerio Público de la Acusación y la defensa pública, hoy ausentes en la actual Carta Magna. “No existía el fiscal, el defensor separado. Eso va a cambiar”, señaló Enrico. A partir de la reforma, los fiscales tendrán autonomía para investigar delitos, cada persona contará con defensa jurídica garantizada y la Corte Suprema será ratificada como cabeza del sistema judicial.

Además, se estudia la eliminación de los fueros judiciales, para que jueces y fiscales puedan ser investigados como cualquier ciudadano. También se analiza reconvertir las actuales cámaras de apelaciones en colegios de revisión, con el objetivo de agilizar el sistema judicial.

Amplio consenso, pero con detalles por resolver

Enrico remarcó que dentro de la comisión “hay muchos consensos”, aunque todavía persisten puntos de debate. “Es como si digo que hay consenso en que hay que comprar un auto. Bueno, ahora falta definir qué auto, qué modelo”, ejemplificó.

Uno de los temas aún en discusión es el lugar que ocupará el Ministerio Público dentro del diseño institucional y el rol del procurador ante la Corte.

En las últimas semanas, la comisión abrió un espacio de diálogo con actores clave del sistema judicial. Fueron consultadas doce entidades, entre ellas colegios de abogados, facultades de derecho, fiscales, defensores, sindicatos judiciales y miembros de la Corte Suprema provincial. “Hemos abierto un ámbito de escucha importante”, concluyó Enrico.

La reforma constitucional santafesina avanza hacia su tramo final, con el desafío de construir un sistema judicial más moderno, transparente y cercano a la ciudadanía.