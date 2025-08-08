Mársico habla de la "caliente" sesión del día de ayer: "Conseguimos la prórroga pedida por el intendente"RAFAELA R24N
El Presidente del Concejo Municipal habla de la "caliente" sesión del día de ayer y destaca que finalmente los concejales oficialistas pudieron conseguir la prórroga solicitada por el intendente para la compra directa de alimentos.
