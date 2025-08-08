La Concejal Boidi explica su novedoso proyecto para ordenar el caótico tránsito en Rafaela

La concejal Carla Boidi, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe y del PDP rafaelino, ha propuesto que los ciudadanos de la ciudad denuncien infracciones mediante los canales oficiales del municipio, siempre que presenten pruebas como fotografías. Esta iniciativa no solo abarcaría infracciones de tránsito, sino también actos como arrojar basura en zonas rurales y espacios públicos.

Las denuncias podrán realizarse de forma presencial, por escrito, vía correo electrónico, a través de aplicaciones móviles y otros canales digitales que el Ejecutivo Municipal pondrá a disposición. Los denunciantes deberán identificarse y proporcionar detalles sobre el hecho, incluyendo fecha, lugar y modo de ejecución, así como los nombres de posibles involucrados o testigos. No se presumirá la legalidad de las denuncias hasta que sean verificadas.

La propuesta busca modificar el artículo 28 del Código Municipal de Faltas, permitiendo que tanto residentes como no residentes puedan presentar denuncias ante la autoridad competente. La norma contempla también un marco para asegurar la transparencia del proceso y la protección de datos personales de los denunciantes.

Según el proyecto, la iniciativa tiene como objetivo reducir las infracciones y mejorar los sistemas de control municipal. Sin embargo, su implementación ha generado dudas. Fuentes legales consultadas por Rafaela Noticias advierten que, aunque actualmente se utilizan cámaras del Centro de Monitoreo para identificar infracciones, los inspectores deben estar presentes para aplicar multas.

Si se aprueba la ordenanza, los ciudadanos podrían enviar imágenes desde sus hogares, pero esto conlleva el riesgo de que se utilicen herramientas de inteligencia artificial para falsificar pruebas de infracción. A pesar de las preocupaciones, algunas ciudades del país ya aplican metodologías similares.