Buenas noticias para Franco Colapinto: desde Europa aseguran que completará el año en Alpine

Más allá de que los pilotos están de vacaciones por el verano europeo, la pasión por la Fórmula 1 no se detiene…y Franco Colapinto tampoco.

Mientras el argentino continúa trabajando junto a la escudería Alpine con el objetivo de revertir los flojos resultados de esta primera mitad de temporada, desde Europa llegaron buenas noticias sobre su futuro.

Muchos rumores de salida comenzaron a circular luego de que, esta semana, el oriundo de Pilar sufriera un accidente con su monoplaza durante los test de Pirelli de cara a la próxima temporada. Sin embargo, y según confirmó el medio especializado Planet F1, el argentino mantendrá su asiento.

"Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine", detallaron fuentes confiables citadas por el sitio especializado en la máxima categoría del automovilismo.

Incluso, desde el portal mencionado afirman que los rumores sobre un posible cambio repentino de piloto "carecen de fundamentos" y que Alpine mantiene plena confianza en el argentino de cara a esta segunda parte del año.

Por otra parte, también revelaron qué es lo que necesita el pilarense para mantener su lugar en 2026. "Si el argentino logra consolidar su rendimiento y sumar puntos, aumentarán sus posibilidades de continuar junto a Gasly el próximo año", afirma el medio inglés.

Cabe recordar que, desde su llegada al equipo francés esta temporada, Colapinto aún no ha logrado sumar puntos en la Fórmula 1. Sus mejores actuaciones se dieron en Mónaco y Canadá, donde finalizó en la 13.ª posición.

