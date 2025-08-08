Los argentinos que fueron ignorados por la France Football en las nominaciones del Balón de Oro

La revista France Football dio a conocer este jueves los nominados para todas las categorías del Balón de Oro 2025, incluyendo el prestigioso premio al mejor futbolista del año, que cuenta con 30 seleccionados en la rama masculina.

Además del premio mayor —que también se entregará en la categoría femenina—, se publicaron los nominados a otros trofeos destacados: el Kopa, al mejor jugador sub-20; el Yashin, al mejor arquero; el Johan Cruyff, al mejor entrenador; y el reconocimiento al mejor club del año.

Sin embargo, más allá de algunas presencias argentinas como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, hubo un número considerable de ausencias llamativas que generaron críticas y sorpresa, considerando los rendimientos individuales y colectivos.

Las grandes ausencias argentinas

Julián Álvarez

En su primera temporada con Atlético de Madrid, la Araña firmó 29 goles y 8 asistencias en 57 partidos, además de aportar 4 goles y 2 asistencias con la Selección Argentina. No obstante, el flojo rendimiento general del equipo dirigido por Diego Simeone podría haber influido en su exclusión.

Enzo Fernández

Protagonista clave en el mediocampo del Chelsea, que se consagró campeón del Mundial de Clubes y la UEFA Conference League. Anotó 9 goles y brindó 17 asistencias en 53 encuentros, pero no fue incluido entre los 30 mejores.

Cristian “Cuti” Romero

Figura indiscutida del Tottenham campeón de la UEFA Europa League, fue elegido mejor jugador de la final y del torneo. Pese a su gran año, France Football lo dejó afuera de la lista principal.

Lionel Messi

Aunque su nivel ya no es el de temporadas anteriores, sorprende no ver al máximo ganador del Balón de Oro (8 veces) en la nómina por segundo año consecutivo. Su impacto en Inter Miami y su vigencia con la Selección no fueron suficientes para los votantes.

Lionel Scaloni

El DT de la Selección Argentina no fue considerado entre los cinco mejores entrenadores del año, a pesar de mantener al equipo en la cima del ranking FIFA, lograr la clasificación al Mundial 2026 y propinarle una histórica derrota a Brasil en el Maracaná.

Franco Mastantuono

Su irrupción en River lo llevó a convertirse en la venta más cara del fútbol argentino tras ser adquirido por el Real Madrid. Aportó 7 goles y 4 asistencias en 22 partidos, pero quedó afuera del Premio Kopa al mejor sub-20.

Nico Paz

Tras su traspaso del Real Madrid al Como de Italia, tuvo una destacada temporada bajo la dirección de Cesc Fábregas: 6 goles y 9 asistencias en 35 partidos. A pesar de su crecimiento, no fue nominado para el Kopa.

Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2025

La revista France Football entregará el Balón de Oro en la ceremonia que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, con sede en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.

Fuente: 442