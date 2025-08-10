Zaira Nara presumió su nuevo trabajo y dejó a sus seguidores con la boca abierta

Luego de sus espectaculares vacaciones en Europa, Zaira Nara sorprendió a sus seguidores con una noticia laboral que nada tiene que ver con el mundo del modelaje ni la conducción. En las últimas horas se conoció que ahora vende yerba y está muy feliz con la repercusión.

“El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia, lo comparto hasta con desconocidos. Es un ritual chiquito, cotidiano, pero lleno de sentido”, comentó sobre este producto que sigue alimentando su perfil de empresaria, ya que también se dedica al mundo de los cosméticos.

Y agregó: “Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba. Me junté con amigos que saben muchísimo del tema —de esos que están en el rubro hace años— y les conté el sueño. Desde entonces, vengo trabajando en silencio, aprendiendo y armando todo con mucho amor”. Según se vio en la tienda online, el medio kilo cuesta 3400 pesos y tuvo muy buena aceptación entre la gente.

La foto de Zaira Nara en la nieve que desató una ola de críticas

A principios de junio, Zaira Nara publicó varias fotos desde Villa La Angostura sin imaginarse que desataría una terrible ola de críticas. Se mostró esquiando y desplegando toda su belleza en la nieve, pero un detalle llamó la atención de sus seguidores, que la agredieron con dureza.

A la modelo le remarcaron que siempre viaja sin sus hijos, frutos de su relación con Jakob Von Plessen. “Ella siempre de paseo. ¿Y a los chicos quién los cuida?“, ”¿Y tus hijos? ¿Quién los cría?“, ”A la China Suárez la revientan, pero a esta no", fueron tan solo algunos de los comentarios que se leyeron.

También hay quienes deslizaron que está en busca de un nuevo amor, ya que volvió a la soltería tras haberse separado del polista Facundo Pieres. Días atrás, la hermana de Wanda Nara explotó en X tras leer que Diego Forlán se alejó de ella porque en su familia “eran todos vividores”.

“Señora María, ¿por qué habla sin saber? La que terminó esa relación fui yo”, se defendió. La pareja terminó en pésimos términos hace más de una década, y muchos todavía recuerdan el mensaje con el que Zaira dio a conocer la noticia. “Menos mal que no me casé”, disparó desilusionada.

Fuente: TN