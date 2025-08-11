Terror en Canelones: un policía asesinó a dos hinchas de Nacional

El fútbol en suelo uruguayo está de luto debido al accionar de un policía, presuntamente hincha de Peñarol de Montevideo, quien está señalado por el asesinato de dos simpatizantes de Nacional luego de la realización del clásico de aquel país en un partido que concluyó con un triunfo por 3 a 0 a favor del Aurinegro

Es importante añadir que el juego se celebró en el Campeón del Siglo, en un enfrentamiento que no contó con la presencia de ambas parcialidades. Pero, lamentablemente este asunto no logró evitar nuevos hechos de violencia, que en este caso terminaron con la vida de dos personas.

Los hechos se dieron en Toledo, localidad que se encuentra en Canelones en donde algunos seguidores del Manya se reunieron para ver el juego. En el recinto donde estaban disfrutando del partido colgaron algunas banderas en los exteriores del inmueble.

Cuando el enfrentamiento ante su clásico rival terminó, aparecieron tres hinchas de Nacional, quienes intentaron robarse los elementos alusivos a su equipo.

Inmediatamente la discusión escaló a tal punto del fatal desenlace en el que está involucrado un uniformado que estaba fuera de servicio y utilizó su arma reglamentaria para alejar a los simpatizantes del Albo.

"Una vez finalizado el encuentro, llegan 2 motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, razón por la que el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas", mencionó un parte médico que también fue publicado por parte de Noticias Argentinas.

Luego de las pericias realizadas por parte de los expertos se mencionó que una de las víctimas tiene un disparo del arma del agente del policía que estaba apreciando el encuentro.

Fuente: 442