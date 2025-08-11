Alcides Calvo impulsa debates clave en la Convención Constituyente de Santa Fe sobre cooperativismo, previsión y participación ciudadana

La Convención Constituyente de Santa Fe avanzó con reuniones de comisiones, audiencias públicas y sesión plenaria, incorporando nuevos integrantes y reconocimientos históricos.

El convencional Alcides Calvo y su equipo participaron en las comisiones de Poder Legislativo y Ejecutivo, y Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo inició audiencias públicas para recibir propuestas ciudadanas e institucionales.

La Comisión de Funcionamiento del Estado analizó artículos constitucionales relacionados con temas tributarios y previsionales. Calvo y su bloque propusieron un trato diferenciado para cooperativas y mutuales sin fines de lucro, destacando su importancia especialmente en el Departamento Castellanos y Sunchales.

Defendieron que las jubilaciones y pensiones permanezcan bajo administración estatal, con un régimen solidario, progresivo y garantizando el 82% móvil.

Se debatieron también mecanismos de democracia semidirecta y participación ciudadana; el tema de seguridad pública quedó pendiente para próximas reuniones.

En la sesión plenaria, Verónica Colombo asumió la banca vacante, completando los 69 convencionales. Se aprobó la creación de presidencias honorarias en cada sesión, con un homenaje inicial a Roberto Sinigaglia, exconvencional desaparecido durante la dictadura.

Calvo destacó el compromiso histórico de la convención y la defensa de derechos previsionales y cooperativismo.

Se mantienen reuniones con diversos sectores, incluyendo representantes de la Iglesia, para asegurar la inclusión de múltiples voces en la reforma.

La convención continúa combinando trabajo técnico, participación ciudadana e integración de perspectivas históricas, con atención próxima a temas clave como la seguridad pública.

En el marco del proceso de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la jornada de trabajo en la Convención Constituyente tuvo un desarrollo intenso, marcado por reuniones de comisión, intercambio con la ciudadanía y una sesión plenaria que incorporó nuevos integrantes y reconocimientos históricos.

El convencional Alcides Calvo, acompañado por su equipo técnico integrado por la ingeniera Bárbara Chivallero, la doctora Analia Romera y el doctor Andrés Groglio, participó de las comisiones de Poder Legislativo y Ejecutivo, y de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, para luego asistir al pleno de la Convención.

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo inició la instancia de audiencias públicas, recibiendo a ciudadanos e instituciones que solicitaron exponer sus propuestas. Esta apertura busca sumar miradas y planteos concretos sobre los temas en debate, con la intención de que la reforma incorpore un abanico más amplio de perspectivas sociales.

Por su parte, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana analizó los artículos 5, 18 y 21 de la actual Constitución provincial, con un eje en cuestiones tributarias y previsionales. En este punto, Calvo y el bloque Más para Santa Fe propusieron un tratamiento diferenciado para cooperativas y mutuales que acrediten su carácter sin fines de lucro, en reconocimiento a su aporte económico y social. El planteo puso especial énfasis en el Departamento Castellanos y en Sunchales, reconocida como Capital Nacional del Cooperativismo.

En materia previsional, el bloque defendió la permanencia de jubilaciones y pensiones bajo administración estatal, con un régimen de reparto, solidario y progresivo, garantizando el 82% móvil. La discusión se extendió también a mecanismos de democracia semidirecta y participación ciudadana, quedando pendiente para la próxima reunión del lunes 11 de agosto el tratamiento de Seguridad Pública.

La actividad cerró con una nueva sesión plenaria en la Legislatura provincial. En ella, la convencional Verónica Colombo asumió formalmente la banca que había quedado vacante tras el fallecimiento de Alejandra Oliveras, completando así los 69 escaños previstos. Además, se aprobó la creación de presidencias honorarias para cada sesión, una iniciativa que busca reconocer a personalidades vinculadas con la historia política de la provincia. El primer homenajeado fue Roberto Sinigaglia, exconvencional constituyente por el Partido Laborista en 1962, detenido y desaparecido el 11 de mayo de 1976.

Calvo destacó que el trabajo se encara con “compromiso y responsabilidad” y subrayó la importancia histórica de la instancia, al señalar que las definiciones que surjan “regirán la vida de las y los santafesinos”. Según explicó, la propuesta de su bloque refleja convicciones como la defensa del sistema previsional provincial y el respaldo a las cooperativas sin fines de lucro.

En paralelo, el convencional informó que se mantienen reuniones con diversos sectores para escuchar sus planteos. Entre los más recientes, mencionó un encuentro con representantes de la Iglesia y el Obispado de Rafaela, quienes transmitieron inquietudes y la posición de la comunidad cristiana. “Estamos convencidos de que esta es la manera de trabajar para que la Constitución incluya una pluralidad de voces y represente al pueblo santafesino”, sostuvo.

Con este ritmo de trabajo, la Convención Constituyente de Santa Fe avanza hacia nuevas definiciones, combinando la labor técnica de las comisiones con la participación ciudadana y la incorporación de miradas históricas. Los próximos días estarán marcados por debates clave, en especial el referido a la seguridad, que promete concentrar buena parte de la atención política y social.