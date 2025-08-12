Intendentes santafesinos presionan por autonomía plena y más recursos en la reforma constitucional

Intendentes y referentes de distintas fuerzas pidieron que la nueva Constitución de Santa Fe otorgue autonomía municipal plena e inmediata, sin depender de leyes posteriores.

Se reclamó incluir en el texto la figura de áreas metropolitanas y fortalecer el asociativismo intermunicipal.

Consenso transversal entre socialistas, radicales y peronistas sobre reconocimiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de los municipios.

Fuerte vínculo del reclamo de autonomía con la coparticipación: piden una nueva ley que incremente fondos nacionales y provinciales para los municipios.

Intendentes advierten sobre el riesgo de sobrerregulación provincial que obstaculiza gestiones cotidianas.

El principal desafío político: acordar la distribución de recursos entre municipios y provincia en el marco de la reforma constitucional.

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de Santa Fe fue escenario de un pedido contundente y transversal: que la nueva Constitución provincial garantice autonomía plena a los municipios, en línea con lo establecido por la reforma nacional de 1994, y que esa potestad se aplique de forma inmediata, sin condicionamientos posteriores.

Intendentes de las dos ciudades más pobladas de la provincia —Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Pablo Javkin (Rosario)—, junto a representantes de distintas fuerzas políticas y localidades del interior, expusieron sus reclamos ante los convencionales. También participaron los titulares de los entes metropolitanos, Cristian Hoffmann (Santa Fe) y Héctor Floriani (Rosario), quienes respaldaron la idea de incluir la figura de áreas metropolitanas en el texto constitucional.

Un frente político amplio

La reunión mostró una inusual coincidencia entre dirigentes del Partido Socialista, la UCR y el PJ. Omar Colombo (Recreo), Nicolás Cuesta (San Justo), Sebastián Heredia (Fuentes), Horacio Campagnucci (Arteaga) y Julián Vignatti (Arteaga) pusieron sobre la mesa una lista común de prioridades:

Reconocimiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la autonomía municipal.

Fortalecimiento del asociativismo intermunicipal para enfrentar problemas comunes como transporte, residuos o servicios públicos.

Inclusión en la Carta Magna de mecanismos claros que eviten trabas burocráticas provinciales.

El socialista Colombo recordó que la ley de áreas metropolitanas fue impulsada por Miguel Lifschitz, primero como intendente de Rosario y luego como senador, y pidió consolidar ese avance a nivel constitucional. Hoffmann y Floriani incluso presentaron propuestas de redacción para su incorporación.

Autonomía sin demoras

Poletti sintetizó la demanda en una fórmula: “Autonomía con proceso de descentralización y regionalización”. Javkin fue más enfático: “La autonomía que establezca la Constitución no puede estar supeditada a leyes posteriores”. El rosarino evocó que las ciudades más grandes ya tuvieron autonomía plena en la Constitución de 1921 y que el “piso” actual es lo que fija la Carta Magna nacional.

Para Javkin, la aplicación debe ser inmediata. Propuso que, tras sancionar la nueva Constitución, los concejos municipales comiencen a legislar y que en las elecciones municipales de 2027 se elijan convencionales estatuyentes para dar forma definitiva a las cartas orgánicas locales. “No podemos seguir pidiendo permiso para sacar un árbol o para asociarnos con otro municipio y ampliar una línea de colectivos”, ironizó.

El debate por los recursos

El reclamo por autonomía se cruzó rápidamente con el de mayor coparticipación. Vignatti advirtió: “No se puede hablar de autonomía sin una nueva ley de coparticipación”. Los intendentes justicialistas nucleados en el espacio Vamos presentaron un proyecto que reclama el 16% de los fondos nacionales y el 20% de los provinciales.

Campagnucci comparó: “Los municipios de Santa Fe tienen casi un 50% menos de recursos que los de Buenos Aires y menos que los cordobeses”. Reclamó coparticipación diaria para garantizar previsibilidad financiera: “Los legisladores no saben lo que es tener que pagar sueldos sin saber si alcanza”.

Cuesta, desde San Justo, resumió el sentir general: “Valoramos que se nos escuche, pero tengan en cuenta que cada vez tenemos mayores responsabilidades”.

Riesgo de sobrerregulación

Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo, advirtió sobre el peligro de replicar lo que definió como “leyes aberrantes” en materia de arbolado, transporte, medio ambiente o loteos, que obligan a pedir autorización a la provincia para cuestiones de gestión cotidiana.

Consenso inédito, desafío político

La reunión dejó en claro que existe un consenso político transversal para avanzar en la autonomía municipal y la integración metropolitana, pero también que el verdadero escollo será la distribución de recursos. El debate por la coparticipación, que ya despierta tensiones entre municipios y gobierno provincial, promete ser uno de los puntos más ásperos en la recta final de la reforma constitucional.

Mientras los intendentes reclaman inmediatez y reglas claras, la pelota queda ahora en manos de la Convención Reformadora, que deberá decidir si traduce en el texto constitucional la demanda unánime de quienes, como recordó Javkin, “son el primer mostrador del Estado frente al vecino”.