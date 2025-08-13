Un chico de la pensión de San Lorenzo mostró el desayuno que ofrece el club y generó bronca en los hinchas

Con un pasivo verificado superior a los 30 millones de dólares y una dirigencia fracturada después del escándalo del presidente Marcelo Moretti por el presunto cobro de coimas, San Lorenzo atraviesa una de las crisis económicas e institucionales más profundas de su historia.

Las carencias del club se manifiestan a todo nivel y quedaron expuestas con un video que filmó un chico de las divisiones inferiores que vive en la pensión.

Jonás Rodríguez, arquero de la Reserva, se propuso mostrar cómo es un día en la vida de un futbolista que aspira a llegar a primera y reveló detalles que provocaron la indignación de los hinchas por el descuido al que son sometidos los jóvenes, producto del presente institucional.

La filmación se inicia con el cordobés en la cama y el baño para cepillarse los dientes antes de tomar el desayuno. Y luego muestra la imagen que desató la bronca de los sanlorencistas.

“Hoy desayunamos café con pan y queso”, relata el joven arquero sobre la primera ingesta del día. En las redes sociales, rápidamente se generó un debate sobre el maltrato que representa para los futbolistas del futuro una nutrición de esa naturaleza.

La grabación continúa con la cronología de la jornada y exhibe el mal estado de las instalaciones del club. También refleja el contenido de las otras comidas recibidas por los chicos. Para el almuerzo, pan de carne con arroz y ensaladas; en la merienda, chocolatada con pan y queso y la cena, ravioles con tortilla.

La viralización del video reavivó la discusión sobre la falta de gestión en San Lorenzo, una situación que semanas atrás expuso el plantel profesional del fútbol femenino.

Las jugadoras de primera división se negaron a viajar a la pretemporada por considerar que no estaban garantizados los estándares básicos de infraestructura y logística y denunciaron carencias flagrantes en el desarrollo diario de su profesión.

