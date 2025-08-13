Dieron a conocer la separación de Mica Tinelli y Licha López tras seis años juntos: “Él la dejó”

Mica Tinelli y Licha López se habrían separado tras seis años juntos. Tras los rumores de crisis que atravesaron hace algunos meses, esta vez, la ruptura parece definitiva.

“Él la dejó porque se desenamoró”, aseguró el periodista Pepe Ochoa cuando dio la primicia al aire de LAM (América).

Luego, Yanina Latorre acotó que hace un tiempo les preguntó a los protagonistas de la noticia si estaban separados y le respondieron que habían logrado superar una crisis.

La hija de Marcelo Tinelli y el actual futbolista de Belgrano de Córdoba se conocieron en 2019 y desde ese momento se mostraron muy unidos en las redes sociales. Sin embargo, diferentes visiones sobre el proyecto de vida que pretenden puso en jaque el vínculo.

