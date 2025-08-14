Mercado Pago lanza DineroPlus: créditos digitales sin intereses para pymes

Lanzamiento de DineroPlus: Mercado Pago presenta un programa de préstamos dirigido a pequeños y medianos comerciantes, ofreciendo créditos de hasta $10.000.000 con tasa 0% y liquidez inmediata.

Criterios de evaluación: La elegibilidad se basa en historial de ventas, comportamiento de pagos y reputación en Mercado Libre, permitiendo personalizar las ofertas según el desempeño del comerciante.

Proceso digital: La solicitud se realiza completamente en la app, con notificaciones por correo o alerta, aprobación inmediata y fondos utilizables para reinversión, pagos o retiro a cuenta bancaria, sin comisiones por anticipado ni retiro.

Flexibilidad y beneficios: Los préstamos se pueden cancelar en cualquier momento sin costo, y mantener un buen ritmo de ventas y uso de la plataforma aumenta la posibilidad de acceder a créditos mayores y recurrentes.

Contexto de fintech y pymes: El programa surge en un escenario donde las fintech ofrecen alternativas frente a bancos tradicionales, con rapidez en la entrega de crédito, ausencia de garantías físicas y adaptación a la realidad de las pymes.

Inclusión financiera: DineroPlus apunta a facilitar el acceso al crédito para comercios que enfrentan restricciones en bancos convencionales, mejorando la liquidez y la gestión del flujo de caja.

Incentivo al ecosistema digital: Los comerciantes acceden a créditos dentro de la plataforma, familiarizándose con funcionalidades como cobros digitales, análisis de ventas y planificación de negocios.

Tendencia regional: Los créditos basados en datos transaccionales y reputación digital representan una tendencia en crecimiento en América Latina, reduciendo riesgos y alineando recursos con desempeño real.

Impacto esperado: Se espera que DineroPlus dinamice la actividad de las pymes, fortalezca su liquidez y consolide a Mercado Pago como un actor central en financiamiento digital, integrando pagos, préstamos y gestión comercial en un mismo ecosistema.

En un nuevo paso hacia la expansión del financiamiento digital en Argentina, Mercado Pago, la billetera electrónica fundada por Marcos Galperín, presentó DineroPlus, un programa de préstamos destinado a pequeños y medianos comerciantes. La iniciativa busca ofrecer alternativas de crédito rápidas y flexibles para quienes enfrentan restricciones en el sistema bancario tradicional, permitiendo acceder a préstamos de hasta $10.000.000 con tasa 0%, y liquidez inmediata para operar dentro de la plataforma.

DineroPlus se apoya en un modelo de evaluación basado en el comportamiento del comerciante. La plataforma toma en cuenta el historial de ventas, el cumplimiento de pagos previos y la reputación del vendedor dentro de Mercado Libre. Este enfoque permite personalizar las ofertas de crédito según la confiabilidad y desempeño de cada usuario, fomentando un sistema de financiamiento más ajustado al perfil real del comerciante.

El proceso es completamente digital: los interesados ingresan a la sección “Préstamos” en la aplicación de Mercado Pago, donde se muestran las ofertas disponibles. Una vez seleccionada, la plataforma notifica al usuario mediante correo electrónico o alertas dentro de la aplicación, otorgando hasta un mes para solicitar el préstamo. Tras la aprobación, los fondos se acreditan inmediatamente en la cuenta de Mercado Pago, y pueden destinarse a reinvertir en el negocio, pagar proveedores o retirarse a una cuenta bancaria, sin comisiones por anticipado ni por retiro de fondos.

Mercado Pago destaca que mantener un ritmo constante de ventas, ofrecer un buen servicio al cliente y procesar la mayoría de las operaciones a través de la plataforma incrementa las posibilidades de acceder a créditos más amplios y recurrentes. Además, el programa permite cancelar los préstamos en cualquier momento sin costos adicionales, brindando mayor flexibilidad para la gestión financiera de los comercios.

El lanzamiento de DineroPlus se enmarca en un contexto en el que las fintech ganan protagonismo frente a la banca tradicional, ofreciendo soluciones de financiamiento adaptadas a la realidad de las pymes. La rapidez en la disponibilidad de crédito y la ausencia de garantías físicas son aspectos clave para comerciantes que enfrentan restricciones crediticias o elevados costos financieros en los bancos convencionales.

Estudios recientes indican que un segmento significativo de pequeños y medianos comerciantes encuentra dificultades para acceder a créditos bancarios tradicionales. En este escenario, programas como DineroPlus buscan promover la inclusión financiera, otorgando liquidez inmediata y facilitando la administración del flujo de caja.

La propuesta también se plantea como un incentivo para la adopción y consolidación del ecosistema digital de Mercado Pago. Al ofrecer créditos sin intereses y directamente desde la aplicación, los comerciantes no solo obtienen financiamiento, sino que también se familiarizan con otras funcionalidades de la plataforma, como gestión de cobros digitales, análisis de ventas y herramientas de planificación de negocios.

Analistas del sector fintech señalan que los programas de crédito basados en datos transaccionales y reputación digital representan una tendencia en crecimiento en América Latina. Este modelo permite reducir riesgos y otorgar créditos de manera más eficiente, alineando la disponibilidad de recursos con el desempeño real del comercio.

Mercado Pago proyecta que DineroPlus contribuirá a dinamizar la actividad de las pymes, fortaleciendo su liquidez y facilitando la reinversión en operaciones comerciales. Asimismo, la iniciativa consolida a la compañía como un actor central en el financiamiento digital, integrando pagos, préstamos y gestión de negocios dentro de un mismo ecosistema digital.

En conclusión, DineroPlus combina innovación tecnológica y soluciones financieras adaptadas a las necesidades de los comerciantes, consolidando la tendencia de digitalización de los servicios financieros y ofreciendo una alternativa frente a las restricciones del sistema bancario tradicional. Con este programa, Mercado Pago refuerza su papel como facilitador de la inclusión financiera y como aliado estratégico de las pequeñas y medianas empresas argentinas.