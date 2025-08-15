Concejales justicialistas dicen que Viotti aplica intereses "prohibitivos" en el cobro de deudas

Los concejales de la oposición de Rafaela criticaron la normativa actual sobre los intereses aplicados a las deudas municipales, que consideran más propia de una entidad financiera que de un gobierno local. Actualmente, la tasa de interés para deudas vencidas se ha duplicado, alcanzando el 5% mensual, en un contexto donde la inflación se sitúa por debajo del 2%.

"Las tasas municipales han aumentado un 360% en el último año y medio, lo que dificulta aún más el cumplimiento de los contribuyentes"

Los concejales Caruso, Senn, Racca y Soltermam presentaron un proyecto de ordenanza para ajustar esta tasa a la situación económica actual, rebajándola al 2% mensual para las deudas regulares, mientras que se mantendría la tasa para los casos en gestión judicial. "Es fundamental incentivar a los contribuyentes a regularizar su situación sin que los intereses sean prohibitivos", afirmó Senn.

Este proyecto será discutido en comisión el próximo lunes, donde se espera la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo para conocer su postura. "Las tasas municipales han aumentado un 360% en el último año y medio, lo que dificulta aún más el cumplimiento de los contribuyentes", apuntó Soltermam.

Los ediles hicieron hincapié en la necesidad de ajustar los intereses para mantener recursos municipales y fomentar el cumplimiento fiscal. "Administramos tributos, no operamos como una entidad financiera", concluyó Racca.