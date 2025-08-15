Prandi dijo que la defensa de Contardi hace “pedidos ridículos” y criticó al biógrafo de Milei: “Es misógino”

Después de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual, Julieta Prandi habló en Telenoche sobre el pedido de prisión domiciliaria que llevó a cabo el nuevo abogado de su exmarido.

“Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos”, expresó la modelo. Y sumó: “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”. No obstante, poco después de la entrevista de Prandi, la Justicia le negó la solicitud a Contardi.

Durante la nota con Nelson Castro y el resto del equipo del noticiero de eltrece, Prandi habló sobre el recorrido que implicó presentar una denuncia por abuso sexual contra quien en ese entonces era su marido. “No es no, adentro y fuera del matrimonio -remarcó-. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”.

A su vez, expresó cuál es su propósito, de aquí en más: “Yo siento que las víctimas de violencia de género abrazaron esta causa como propia. Estoy tratando de que esto marque un precedente para que a otras no les sea tan difícil llegar a un juicio y encontrar justicia”.

Por otra parte, la modelo criticó al escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, quien puso en duda todo su testimonio en el juicio contra Contardi en un posteo en su cuenta de X, aunque luego lo borró. “Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, manifestó Prandi.

Y agregó: “Meterse con cualquier víctima de violencia de género, desde la ignorancia total, la misoginia y el machismo, me provoca asco“.

Tras los dichos de Márquez, Emanuel Ortega -que mantiene una relación con Prandi desde hace cinco años- publicó un descargo en redes sociales. Sobre la respuesta de su pareja, la actriz dijo: “No tiene que ver con lo romántico, sino con ser un hombre, buena persona y empático. Vos no podés leer una cosa así y no sentir desprecio por esa persona. Es repudiable por donde lo mires”.

Finalmente, Julieta se mostró agradecida por la difusión del caso y remarcó la importancia de ello para la lucha de las víctimas de violencia de género. “Ahora, mi sueño es que (Contardi) cumpla los 19 años en prisión, que sea testigo y habitante del infierno que fue lo que él me regaló casi 20 años”, concluyó.

La condena a Claudio Contardi por violación

La presidenta del tribunal, Lucía María Leiro, explicó en su fallo que “no quedaron dudas del hecho tal como fue descripto por la acusación” de Julieta Prandi. Su afirmación fue acompañada positivamente por los otros dos jueces, Daniel Claudio Ernesto Rópolo y Mariano Aguilar.

Los magistrados detallaron que “se reunió una cantidad de prueba contundente en contra del imputado” y calificaron el testimonio de Prandi como ”un relato contundente que incluye el abuso sexual, pero va mucho más allá“.

Contardi fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. Luego de que se dictara la sentencia, fue detenido inmediatamente y trasladado a la DDI de Zárate-Campana. Este jueves por la mañana, finalmente fue ingresado al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y trasladado a la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, donde se encuentran alojados los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa.

Este jueves, el abogado del empresario, Fernando Sicilia, adelantó a TN que apelará la condena y que ya pidió el beneficio de la prisión domiciliaria y la tobillera electrónica. Ahora, el tribunal deberá decidir qué resuelve.

Fuente: TN