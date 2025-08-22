Se tensiona el frente financiero: la tasa de plazo fijo mayorista roza 77% y hay caos

El presidente Javier Milei enfrenta un escenario de máxima tensión política y económica, donde las grietas del sistema se profundizan a pasos agigantados.

La Cámara de Diputados asestó un doble revés al Gobierno al rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, y aprobar el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo. Hoy, el Senado sesionará para debatir proyectos clave como la emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario, en un contexto de creciente confrontación.

En el frente financiero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó anoche que la tasa TAMAR de plazos fijos mayoristas alcanzó un récord histórico del 76,6%, mientras las cauciones bursátiles tocaron picos intradiarios de casi 150% antes de cerrar en 70% nominal anual. Un informe de Barclays conocido ayer advirtió sobre riesgos crecientes en la economía argentina y señaló que la percepción de un régimen cambiario transitorio podría desatar tensiones en el mercado y hacer que el Gobierno se vea en la obligación de vender dólares en el techo de la banda cambiaria. Las costuras del modelo político y económico se tensan al límite, y el margen de maniobra del Gobierno se desvanece.

Doble revés en Diputados ponen a prueba al Ejecutivo

La sesión de ayer en Diputados marcó un punto de inflexión. La Ley de Emergencia en Discapacidad superó el veto presidencial con una mayoría de dos tercios. La norma garantiza el financiamiento de prestaciones, actualiza aranceles conforme a la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo hasta 2027. La coalición opositora, liderada por Unión por la Patria y respaldada por Encuentro Federal, la Coalición Cívica, sectores de la UCR y legisladores provincialistas, envió la iniciativa de regreso al Senado, donde se necesitarán nuevamente dos tercios para promulgarla.

En simultáneo, Diputados aprobó el reparto automático del 1% de los ATN a las provincias según los índices de coparticipación, con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. Este proyecto, impulsado por los gobernadores, contó con el apoyo de Unión por la Patria, bloques provinciales y un sector de la UCR, pero expuso fracturas en el oficialismo: legisladores del PRO, influenciados por Mauricio Macri, votaron en contra, mientras el nuevo bloque “Coherencia”, un desprendimiento de La Libertad Avanza, respaldó la iniciativa. La medida, que reduce la capacidad del Ejecutivo para negociar políticamente con los fondos, refleja la creciente influencia de los gobernadores en un

Congreso cada vez más adverso

A eso se suma que este jueves el Senado retoma la actividad con un temario que incluye la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, para garantizar su operatividad ante restricciones presupuestarias, y una ley de financiamiento universitario, en respuesta a la crisis de las universidades públicas. Estas iniciativas, con amplio respaldo opositor, refuerzan la confrontación con un Ejecutivo que apuesta al veto como herramienta de contención. Los gobernadores, actores clave en la aprobación de los ATN, volverán a ser determinantes, aunque las divisiones entre mandatarios (por ejemplo, con Alfredo Cornejo, más cercano al oficialismo) podrían complicar la estrategia opositora.

Tasa TAMAR y cauciones: un sistema financiero al borde del colapso

La caja de resonancia de estas batallas legislativas que agujerean el relato fiscal del Gobierno permean al sistema financiero. Llevado por la crisis de liquidez y la tesitura del Gobierno de mantener el dólar en niveles de $1.300, el BCRA confirmó anoche que la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), que mide los rendimientos de los plazos fijos de $1.000 millones o más con vencimientos de 30 a 35 días, alcanzó un récord histórico del 76,6%. Este nivel, muy superior a tasas de referencia usuales, refleja un mercado bajo presión por la inflación persistente y las expectativas de devaluación.

Las cauciones bursátiles, operaciones de crédito de corto plazo en la bolsa, añadieron más volatilidad al panorama. Este miércoles, alcanzaron un pico intradiario de casi 150% nominal anual para colocaciones a un día, antes de cerrar en 70%, un nivel aún elevado. Esta volatilidad, exacerbada por la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y los cambios en la normativa de encajes bancarios, refleja la falta de una tasa de referencia clara. Los bancos, al cerrar sus cajas más temprano, generaron un exceso de liquidez momentáneo que colapsó las tasas en días previos, pero ayer la especulación por diferencias horarias de tasas duplicó los rendimientos de las Lecaps vendidas la semana pasada.

Barclays abre la pregunta por el dólar

No ayudó tampoco un informe de Barclays conocido ayer que puso el foco en la política cambiaria. Según la entidad financiera, las perspectivas macroeconómicas de Argentina enfrentan riesgos crecientes. “Hemos sido constructivos respecto a las perspectivas macroeconómicas de Argentina. Nuestro escenario base se mantiene. Estas altas tasas reales y la reciente inestabilidad cambiaria deberían ser un obstáculo, y esperamos que se consoliden mejores condiciones para la acumulación de reservas después de las elecciones intermedias de octubre, a medida que se reanude la desinflación y el régimen actual recupere credibilidad. Sin embargo, algunas decisiones políticas y adversidades han aumentado la probabilidad de escenarios desafiantes”, advirtió el banco.

Barclays señaló que el principal riesgo es que el régimen cambiario sea percibido como transitorio, lo que podría desencadenar tensiones de mercado ante la expectativa de un cambio de política postelectoral. “Si surge un consenso en el mercado de que el techo cambiario, la política monetaria restrictiva y las prioridades del Tesoro se ajustan a la política electoral y cambiarán posteriormente, pueden surgir tensiones considerables”, agregó y alertó sobre la posibilidad de que el mercado ponga a prueba el techo cambiario, generando una dinámica problemática para las reservas.

Fuente: Ámbito