La Iglesia Católica pide ser mencionada en la nueva Constitución de Santa Fe

La Iglesia Católica santafesina presentó una nota formal para que la nueva Constitución provincial la mencione expresamente.

El pedido fue firmado por obispos de todas las diócesis de la provincia y por el Equipo Interdiocesano que sigue el proceso.

Los obispos aclararon que no buscan privilegios, sino un reconocimiento histórico, cultural y espiritual.

Señalaron un “vacío” en el dictamen de mayoría, que reconoce la autonomía religiosa pero omite mencionar a la Iglesia.

Propusieron armonizar el artículo 3 con la Constitución Nacional, el Acuerdo con la Santa Sede y el Código Civil y Comercial.

Con la Convención en etapa final, el pedido abre un debate sobre identidad cultural, laicidad y representación del pueblo santafesino.

La Iglesia Católica en Santa Fe elevó en las últimas horas un pedido formal a la Convención Constituyente que lleva adelante la reforma de la Constitución provincial. A través de una nota rubricada por los obispos de Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto, junto a sus auxiliares y al Equipo Interdiocesano que acompaña el proceso desde 2024, la institución solicitó que el nuevo texto incluya una referencia explícita a su presencia y aporte en la vida del pueblo santafesino.

Se trata de un planteo que, según aclararon los obispos, no busca “privilegios” sino un gesto de “reconocimiento responsable y respetuoso” hacia la tradición católica de la provincia, en sintonía con otras expresiones religiosas.

Una presencia constante en el proceso

En el escrito, los obispos recordaron que la Iglesia participó de todas las etapas del debate constitucional: “Hemos estado presentes desde el primer momento: escuchando, dialogando, compartiendo nuestra mirada eclesial, humana y social, desde el Evangelio y la Doctrina Social”. En ese marco, subrayaron que el pedido responde a una convicción mantenida desde el inicio de la discusión.

La intervención de la Iglesia en el proceso constituyente no es menor: desde fines de 2023 ha participado de audiencias públicas, encuentros de intercambio y reuniones temáticas, con el objetivo de aportar su visión sobre la organización institucional y los derechos sociales.

Un vacío en el dictamen

El pronunciamiento apunta directamente a un aspecto del dictamen elaborado por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Allí, si bien los obispos valoraron la inclusión de principios como autonomía, cooperación, igualdad y no discriminación, señalaron que la omisión del nombre de la Iglesia Católica deja un “vacío” en el texto.

“Una Constitución no solo organiza institucionalmente una provincia: también la representa. Y no puede representar fielmente al pueblo santafesino si invisibiliza una dimensión que lo atraviesa históricamente”, advirtieron.

Argumentos históricos y legales

Para reforzar su planteo, la nota recuerda que desde los orígenes de la Nación la vida cívica y la fe caminaron juntas. Los obispos citaron los estatutos previos a la Constitución Nacional de 1853 y las sucesivas reformas provinciales y nacionales que mantuvieron algún nivel de referencia a la Iglesia.

En ese sentido, propusieron que la futura redacción del artículo 3 de la Constitución santafesina guarde armonía con normas de jerarquía nacional e internacional. En particular, mencionaron el artículo 2 de la Constitución Nacional, el artículo 1 del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina y los artículos 146 inciso c y 147 del Código Civil y Comercial.

“Nombrar sin imponer”

El mensaje de los obispos buscó despejar cualquier suspicacia sobre una pretensión de supremacía religiosa. “Una Constitución que reconozca sin excluir, que nombre sin imponer y que incluya sin discriminar” es el horizonte señalado en el documento.

Para respaldar esta posición, citaron el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: “En razón de sus vínculos históricos y culturales con una Nación, una comunidad religiosa puede recibir un especial reconocimiento por parte del Estado: este reconocimiento no debe, en modo alguno, generar una discriminación de orden civil o social respecto a otros grupos religiosos”.

Expectativa en la recta final

La solicitud se da en un momento clave: la Convención Constituyente transita la etapa final del debate, con la votación de los despachos más sensibles prevista para septiembre. En ese escenario, el pedido de la Iglesia abre una discusión que combina historia, identidad cultural y tensiones sobre la laicidad del Estado.

“Les pedimos que no ignoren la historia de este pueblo que les encomendó esta virtuosa tarea. Con humildad y esperanza, solicitamos que el nuevo texto constitucional mencione a la Iglesia Católica, reconociendo su aporte histórico, cultural y espiritual”, concluye la carta firmada por los obispos.

La pelota ahora queda en manos de los convencionales constituyentes, que deberán definir si incorporan o no una referencia explícita a la Iglesia en la nueva carta magna santafesina. Una decisión que, más allá de lo jurídico, tendrá un alto contenido simbólico sobre la identidad colectiva de la provincia.