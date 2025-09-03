Primeras sanciones para Independiente y Universidad de Chile tras la violencia en Avellaneda

Aprevide oficializó las primeras sanciones tras los violentos hechos que ocurrieron el pasado 20 de agosto en pleno partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dispuso la “prohibición absoluta” de público visitante en los eventos futbolísticos, oficiales o amistosos, en los que participe Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027 dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Aprevide aplicó derecho de admisión a 41 simpatizantes de Independiente

El organismo de seguridad también dispuso el derecho de admisión a 41 barras de Independiente que participaron de los hechos de violencia y fueron identificados por las cámaras del estadio.

En el comunicado circulado por Aprevide se detallan los datos de las 41 personas que tendrán derecho de admisión a eventos deportivos por tiempo indefinido.

CONMEBOL prepara el fallo final para Independiente y Universidad de Chile

La comunicación de Aprevide llegó en plena audiencia en Asunción, allí donde representantes de Independiente y Universidad de Chile disertan ante la Comisión Disciplinaria de CONMEBOL sus respectivos descargos.

Se trata de la última instancia en la investigación que está realizando CONMEBOL, paso previo al anuncio del fallo en donde determinará sanciones y la decisión deportiva sobre el partido suspendido.

Se descuentan sanciones económicas y deportivas para los dos clubes, pero hay un manto de dudas sobre lo que ocurrirá con el destino del partido. El espectro de posibilidades es amplio, desde la descalificación de ambos hasta la remota posibilidad de completar el duelo interrumpido.

Fuente: 442