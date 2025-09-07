Aprobada la Nueva Carta Magna de Santa Fe tras años de debate

Este sábado, la Convención Constituyente de Santa Fe aprobó los últimos dictámenes que definen el nuevo texto de la Carta Magna provincial. Esta tarea, que incluyó intensas semanas de debate, busca otorgar una legitimidad histórica al nuevo contrato social de la provincia.

Tras 63 años de espera, la Comisión Redactora iniciará el próximo lunes a las 9:30 en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de Rosario la etapa final de redacción del texto. La nueva Constitución contemplará reformas en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en temas como educación, ciudadanía, religión, y derechos.

El 93% de los dictámenes recibió aprobación con más de dos tercios de los votos, destacaron desde el oficialismo. La coalición de gobierno contó con el apoyo de sectores opositores, principalmente del justicialismo, cuyo enfoque reformista se evidenció en la reciente ley que habilitó enmiendas constitucionales.

El oficialismo también se distanció de las posturas extremas de algunos representantes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

Entre las reformas más destacadas, se incluye la posibilidad de reelección para el gobernador y el vice, lo que permitirá al actual gobernador Maximiliano Pullaro postularse para un segundo mandato. También se estipuló que los cargos electivos podrán ser ocupados por un máximo de ocho años, permitiendo una única reelección.

La nueva Carta Magna significará un cambio institucional importante para las próximas décadas, consolidado mediante un amplio acuerdo político que beneficiará a futuros gobernadores. Además, se incluyeron mecanismos para la selección y remoción de jueces y fiscales, un tema que generó controversia en las discusiones.

Asimismo, se ratificó la "Ficha Limpia", que prohíbe candidaturas de personas condenadas por delitos graves, y se logró que la Constitución no reconozca una religión oficial, aunque se incluyó un reconocimiento explícito a la Iglesia Católica.

Las últimas sesiones plenarias de la Convención se llevarán a cabo el martes y miércoles, con una ceremonia de jura de la nueva Constitución prevista para el viernes en la explanada de la Legislatura. La cláusula de vigencia establece que el nuevo texto entrará en efecto el mismo día de su publicación, cumpliendo con el plazo legal.