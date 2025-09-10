La Convención Reformadora de Santa Fe rindió homenaje a Miguel Lifschitz como presidente honorario

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe designó a Miguel Lifschitz como presidente honorario.

El homenaje fue encabezado por Lionella Cattalini, con la presencia de Clara García y Antonio Bonfatti.

Cattalini destacó el carácter reformista de Lifschitz y su aporte a la institucionalidad provincial.

Lifschitz se suma a figuras históricas previamente reconocidas, como Silvestre Begnis, Estanislao López y Roberto Sinigaglia.

También fueron homenajeados colectivos como los 55 combatientes de Malvinas y pioneras políticas Olga Foschi y Clyde Barsotti.

La designación refleja un gesto de unidad política y preserva la memoria histórica de Santa Fe.

En una emotiva sesión que se desarrolló este martes, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe designó a Miguel Lifschitz, exgobernador socialista de la provincia, como presidente honorario. La ceremonia, cargada de recuerdos y aplausos, marcó un momento de consenso político y reconocimiento histórico hacia la figura de uno de los dirigentes más influyentes del socialismo santafesino.

El homenaje fue encabezado por la convencional Lionella Cattalini, del espacio Unidos – PS, quien estuvo acompañada por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, y por el también exgobernador Antonio Bonfatti. Durante su intervención, Cattalini destacó la impronta reformista de Lifschitz y su compromiso con una visión de la política basada en el diálogo y la construcción institucional. “Fue un dirigente profundamente reformista. Con este gesto, nos acercamos a la Constitución que quería Miguel”, afirmó ante un recinto colmado de aplausos y emociones compartidas.

El reconocimiento a Lifschitz se suma a una tradición de la Convención de distinguir a personalidades y colectivos que han marcado la historia política, social y cultural de Santa Fe. En sesiones anteriores, la presidencia honoraria había sido otorgada a figuras como Roberto Sinigaglia, abogado laboralista y defensor de presos políticos desaparecido durante la última dictadura, impulsado por el bloque Más para Santa Fe. También fue homenajeado Silvestre Begnis, dos veces gobernador, reconocido por obras emblemáticas como el túnel subfluvial que conecta Santa Fe con Entre Ríos, propuesto por el Frente de la Esperanza.

Entre los otros designados se encuentra el Brigadier Estanislao López, caudillo federal y gobernador histórico de la provincia, promovido por Unidos para Cambiar Santa Fe, así como el Papa Francisco, máximo referente de la Iglesia Católica, propuesto por el espacio Somos Vida y Libertad. De igual manera, Danilo Kilibarda, jurista santafesino y convencional en 1962, fue homenajeado por el bloque Activemos.

El reconocimiento colectivo también ha incluido a los 55 combatientes de Malvinas oriundos de la provincia, homenajeados por La Libertad Avanza, y a Olga Foschi y Clyde Barsotti, las pioneras entre las convencionales mujeres de 1962, destacadas por Más para Santa Fe. Estas designaciones reflejan la diversidad de la memoria provincial y la intención de la Convención de integrar figuras que representan distintos momentos históricos y luchas sociales de Santa Fe.

La elección de Lifschitz como presidente honorario adquiere particular relevancia no solo por su trayectoria política, sino también por la influencia que ejerció en la agenda de reformas durante su mandato. Gobernador entre 2007 y 2011, y luego intendente de Rosario entre 2011 y 2019, su gestión se caracterizó por una combinación de políticas de desarrollo urbano, impulso a la infraestructura y énfasis en la participación ciudadana. La decisión de la Convención de reconocerlo como figura emblemática evidencia, además, un gesto de unidad política en un contexto donde la reforma constitucional se concibe como un espacio de consenso y diálogo multipartidario.

La sesión de este martes tuvo un tono cálido y cargado de simbolismo. Los aplausos y las palabras de quienes compartieron experiencias políticas con Lifschitz reflejaron el peso de su legado. Su figura, considerada equilibrada y comprometida con la institucionalidad, se inscribe ahora entre los referentes que la Convención reconoce como parte de la historia viva de Santa Fe.

En definitiva, la designación de Miguel Lifschitz como presidente honorario consolida un homenaje que trasciende la militancia partidaria y que busca preservar la memoria de quienes contribuyeron a la construcción política e institucional de la provincia, en un gesto que combina respeto histórico, reconocimiento ciudadano y consolidación del consenso político.