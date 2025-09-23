Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo

En una reciente entrevista en el programa de Ángel de Brito, "Bondi Live", Juana Repetto compartió detalles sobre su vida personal tras anunciar su nuevo embarazo y su dinámica con su expareja, Sebastián Graviotto. La actriz reveló que la noticia de su gestación llegó después de que la pareja decidiera poner fin a su relación. “Le pasa a muchas parejas”, afirmó.

Repetto destacó que, a menudo, las parejas intentan reanudar su relación al enterarse de un nuevo embarazo, lo que considera un error. “Con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tienes hijos, no deberías volver atrás”, comentó.

La actriz también mencionó que su experiencia previa como madre facilita la co-parentalidad. “Ya hemos tomado muchas decisiones en pareja sobre crianza y médicos”, explicó, subrayando que esto les ayuda a manejar esta nueva etapa sin empezar de cero.

Repetto aclaró que su separación no fue impulsiva. “Me costó aceptar que era lo mejor, aunque ya sabía que no funcionaba”, subrayó, dejando claro que regresar a la convivencia no es una opción para ella. La actriz confirmó que su relación con Graviotto duró siete años y que, pese a la separación, mantienen una comunicación centrada en el bienestar de sus hijos.

Días atrás, Juana sorprendió a sus seguidores al compartir el momento en que se enteró de su embarazo en sus redes sociales. En un video revelador, admitió que cometió errores al realizar el test de embarazo, mostrando su naturalidad ante la situación. Mientras esperaba el resultado, su nerviosismo se evidenciaba en sus gestos y comentarios. El video termina de manera abrupta, dejando a sus seguidores con incertidumbre.

El posteo recibió una avalancha de reacciones positivas, aunque algunos usuarios expresaron críticas sobre la falta de privacidad en estas situaciones personales.