El rapero que habría conquistado a Alexia de Holanda

La princesa Alexia de Holanda, de 20 años y miembro de la familia real neerlandesa, ha captado la atención de las redes sociales tras ser vista en una reunión íntima con el reconocido rapero Antoon. La información fue revelada por la revista holandesa Privé, que reportó que Alexia se encontraba en una terraza junto a una amiga y el artista luego del Prinsjesdag, el Día del Príncipe.

Evert Santegoeds, editor jefe de Privé, afirmó que la princesa fue vista abandonando el lugar en un automóvil de alta gama con Antoon. Aunque el medio cuenta con imágenes del encuentro, estas no han sido publicadas para respetar la privacidad de los miembros de la familia real.

Antoon, de 24 años, ha ganado popularidad en la música hip-hop y ha sido considerado uno de los artistas más escuchados en Países Bajos. Su carrera despegó tras estudiar en la academia Herman Brood, conocida por formar a muchos talentos en el país. Además, ha tenido la oportunidad de actuar frente a los reyes de los Países Bajos.

Según la revista, la relación entre Alexia y Antoon ha estado creciendo de manera discreta, ya que se conocían previamente. Esta sería la primera vez que se hace público un aspecto personal de la vida de la joven, que se prepara para iniciar un nuevo programa de Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en el University College de Londres.

Hasta ahora, la Casa Real neerlandesa no ha emitido ningún comentario sobre la situación. Mientras tanto, usuarios de redes sociales han expresado sorpresa y entusiasmo ante los rumores, aunque tanto Alexia como Antoon han preferido no hacer declaraciones sobre su relación. El rapero se ha enfocado en compartir su música a través de sus plataformas. La atención se centra ahora en la posibilidad de que se confirme esta nueva conexión.