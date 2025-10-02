El legado imborrable de Hugo “Flaco” Riberi: una pérdida irreparable para el fútbol regional

Este 1 de octubre se apagó una de las luces más brillantes del fútbol regional: el fallecimiento de Hugo “Flaco” Riberi nos deja un vacío que será difícil de llenar. Conocido como el máximo goleador de la Liga Rafaelina de Fútbol (LRF), Riberi se convirtió en un símbolo del deporte en nuestra región, dejando una marca indeleble que trasciende generaciones.

Desde su debut a los 15 años, su carrera fue un festival de goles y pasión por el fútbol. A lo largo de 23 campeonatos y 182 goles, Riberi se estableció no solo como el máximo anotador en la historia de la LRF, sino también como un referente del juego en clubes como Atlético de Rafaela y otros que lo vieron brillar. Su larga trayectoria, que abarcó hasta los 38 años, es un testimonio de su dedicación y talento.

Su asociación con Atlético de Rafaela, donde pasó una década, es particularmente significativa. Durante ese tiempo, el club vivió momentos históricos, destacando su participación en el Nacional de 1983 —un torneo que unió a equipos del interior en un desafío de gran envergadura. Riberi no solo fue un jugador, sino un embajador del fútbol rafaelino, llevando su esencia a cada rincón del país. Su apodo, “El Fantasma de Lehmann”, no es solo una referencia a su destreza en el campo, sino también un reflejo del respeto que ganó en la comunidad futbolística.

La reacción ante su fallecimiento fue un unánime clamor de pesar. Ex compañeros, dirigentes y aficionados se unieron en un sincero homenaje, recordando a un hombre que no solo brilló con su talento, sino que también encarnó los valores del deporte que amamos: el amor por el juego, la camaradería y la dedicación. Su legado perdura no solo en los trofeos y goles, sino también en la historia colectiva de Rafaela y en el corazón de quienes lo vieron jugar.

Hugo “Flaco” Riberi deja un legado que supera su capacidad goleadora; su historia es un recordatorio de la importancia del fútbol en nuestra identidad cultural. Aunque ya no esté con nosotros, su espíritu vivirá en cada partido, en cada niño que sueña con ser un gran futbolista y en cada aficionado que tiene en el alma la pasión por este hermoso deporte. Su ausencia se siente profundamente, pero su legado seguirá inspirando a las futuras generaciones.