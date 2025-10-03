Milei se emocionó al hablar de Martín Palermo

El presidente Javier Milei visitó el miércoles los estudios de Radio Mitre, donde, tras discutir varios temas de actualidad nacional, se detuvo a hablar sobre su pasión por el fútbol, en particular su admiración por Martín Palermo, el máximo goleador de Boca Juniors.

Milei recordó con emoción momentos clave de la carrera del delantero. Habló sobre su sufrimiento al verlo errar penales, especialmente recordando los tres fallidos con la selección argentina. “Lloré desconsoladamente”, compartió, aludiendo al memorable gol de Palermo en el Mundial 2010 contra Grecia.

El mandatario también evocó la histórica clasificación al Mundial 2010 en el Monumental, cuando Palermo marcó en una noche lluviosa. "Mi papá me tenía agarrado del cinturón porque pensaba que me caía de la emoción", narró sobre el gol que anotó tras regresar de una grave lesión en la Copa Libertadores 2000.

Además, Milei rememoró la Copa Intercontinental 2000, cuando Boca Juniors venció al Real Madrid en Japón. “Cuando vi a Chelo Delgado y a Martín, sabía que iba a ser gol. Y efectivamente lo fue”, comentó con humor, al confundir el nombre del jugador francés Claude Makelele llamándolo "Ukelele".

El momento más emotivo de la entrevista fue cuando recordó el retiro de Palermo: “Cuando le regalaron el arco no pude soportar la tristeza. Fueron tantas alegrías que no volví más a la cancha”, dijo.

Finalmente, Milei resumió su fervor por el ídolo xeneize: “Yo era intenso de Boca, un termo. Y además, era termo de Martín”.