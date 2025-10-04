Cómo restaurar y arreglar fotos antiguas con IA, gratis y en un solo paso

Las fotografías en formato físico nos transportan al pasado: un cumpleaños con amigos de la primaria, un viaje inolvidable o momentos de nuestros padres y abuelos que no llegamos experimentar. Mirarlas suele generar nostalgia, alegría y recuerdos.

Sin embargo, el papel tiene algo que es inevitable: con el paso del tiempo, muchas de esas imágenes se deterioran: aparecen manchas, rasgaduras o colores que se desvanecen.

Hasta hace poco, restaurarlas requería conocimientos avanzados de edición digital. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, ese proceso es mucho más simple.

Gracias a la herramienta de Google, Gemini y su función Nano Banana, restaurar fotos antiguas de manera rápida y precisa está al alcance de cualquiera con un smartphone y conexión a internet.

Así es se restauran con inteligencia artificial las fotos antiguas

Para comenzar, necesitás una versión en digital de la foto. Si no la tenés escaneada, podés usar la cámara del celular. procurá tomarla con la mayor calidad posible, en un fondo blanco y con buena iluminación.

Cuando ya la tengas, ingresá a gemini.google.com, la herramienta de inteligencia artificial de Google y seleccioná la opción de Imagen (Nano Banana).

Luego, adjuntá la imagen que quieras restaurar y pegá el siguiente prompt: Restaurá esta fotografía antigua que está dañada y desgastada. La imagen presenta varias áreas con rasgaduras, manchas, colores desvanecidos y partes borrosas. A continuación, te doy algunos detalles para guiar la restauración. Rasgaduras y grietas: las grietas en la foto deben ser suavizadas y eliminadas, asegurándote de mantener la textura original del papel en las áreas restauradas. Manchas o marcas: eliminé las manchas de humedad y cualquier marca visible, especialmente en las zonas de mayor detalle. Asegurate de restaurar la uniformidad de los colores y las sombras. Desvanecimiento de color: los colores deben ser restaurados con precisión. Asegurate de que los tonos se vean naturales y que no se pierda la esencia de la imagen original. Restauración de detalles borrosos: algunas áreas están desenfocadas debido al paso del tiempo. Restaurá la nitidez, sobre todo en las partes clave de la fotografía, sin perder la suavidad característica de las imágenes antiguas. Restauración de bordes: los bordes de la foto están desgastados y necesitan ser reconstruidos sin perder la proporción ni la perspectiva original. Evitar la sobreprocesación: Asegurate de que la imagen restaurada se vea lo más natural posible, como si nunca hubiera estado dañada, sin que se note que fue editada. En cuanto al estilo y el ambiente, conservá la atmósfera original de la foto, como si fuera de la época a la que pertenece. Si la imagen es en blanco y negro, asegurate de restaurar los contrastes de manera sutil. Si es a color, mantene los tonos originales tanto como sea posible.

Con estas instrucciones, la IA podrá reconstruir la fotografía como si hubiera sido revelada hoy.

Si el resultado no te convence, podés pedirle retoques o mejoras, como que elimine algo que no borró, o mejore algún sector de la imagen. Y si querés probar con opciones creativas, podés pedirle, por ejemplo, que sitúe la escena en los años 60, o en los 80. Y te quedará un resultado como el de las siguientes imágenes:

