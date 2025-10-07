Fede Bal contó el lugar más extraño en el que hizo el amor y dejó a todos en shock

Fede Bal suele hablar sin filtros de su vida íntima. Por eso, en las últimas horas volvió a sorprender con una declaración sobre su sexualidad.



Todo ocurrió mientras hacía un juego de preguntas y respuestas en el que le consultaron cuál fue el lugar más raro en el que hizo el amor.

“En un taxi en movimiento”, contestó Fede en el ping-pong que grabó para las redes sociales de Resumido. Sobre el chofer, detalló: “Era un señor muy adulto, no sabía casi qué estaba sucediendo atrás”.

Durante la entrevista, el hijo de Carmen Barbieri también respondió si alguna vez le fueron infiel. “¡Pero claro! De la muerte y de los cuernos no se salva nadie", expresó entre risas.

Por otro lado, le consultaron sobre su escandalosa separación de Sofía Aldrey. “¿Qué hiciste con los Legos que te rompió tu ex?“, le dijo el notero. ”Me quedé todo un fin de semana encerrado, me compré un whisky y los volví a armar", contó el actor.

“Jamás pensé que iba a decir esto de Fede Bal, pero qué tipazo”, comentó una usuaria por las respuestas que dio el hijo de Barbieri. “Te rema todas las preguntas”, “No puedo creerlo” y “El único infiel que me cae bien”, fueron otras de las reacciones.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.