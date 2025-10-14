Argentina cierra su gira amistosa en EE. UU. ante Puerto Rico

La Selección Argentina, tras vencer a Venezuela por 1-0, se prepara para su último amistoso en Estados Unidos contra Puerto Rico. El encuentro se llevará a cabo este martes a las 21:00 en el Chase Stadium de Miami.

Lionel Scaloni, director técnico del equipo, habló sobre la presencia de Lionel Messi, quien regresa a la convocatoria tras anotar un doblete con el Inter Miami. "Lo vi jugar el sábado y terminó bien. Tendremos el último entrenamiento y hablaré con él. Si está en condiciones, jugará", afirmó Scaloni. Sobre el tiempo de juego de Messi, el técnico recalcó: "Veremos si inicia o juega algunos minutos. Si está aquí es porque tendrá tiempo en el campo, aunque no puedo precisar cuánto".

Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero titular de Argentina. Scaloni destacó su deseo de jugar, a pesar de haber lidiado con una pequeña lesión: "Emiliano siempre quiere jugar; ha hecho un esfuerzo para estar aquí. En noviembre, probablemente habrá más cambios".

El técnico también mencionó que algunos de los jóvenes convocados tendrán la oportunidad de mostrar su talento: "La idea es que algunos de los nuevos jueguen mañana. Creemos que lo merecen y es un buen partido para verlos". Entre los jóvenes, destacó a José Manuel López, quien podría debutar con la camiseta nacional.

Respecto a Franco Mastantuono, delantero del Real Madrid que se perdió el amistoso debido a una lesión, Scaloni comentó: "Franco va a ir mejorando. Está capacitado para jugar, pero es importante que madure sin apresurarse".

El director técnico también se refirió a otros talentos emergentes como Matías Soulé y Alejandro Garnacho, señalando que los convocará cuando considere que pueden contribuir a la Selección.

Finalmente, Scaloni subrayó la competitividad de los equipos de la Concacaf: "No hay partidos fáciles. Depende de cómo enfrentes cada encuentro". Por último, destacó el trabajo de las categorías juveniles, que se están preparando para tener la oportunidad de representar a la selección mayor.