Dolor en Gimnasia de Mendoza: dos hinchas fallecieron en un accidente

Dos hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, entre ellos una bebé de dos meses, fallecieron en un accidente automovilístico en el regreso de Buenos Aires, tras el histórico ascenso del club a la Primera División.

El incidente ocurrió en el kilómetro 827 de la ruta nacional 7, en San Luis. Según los primeros reportes, el vehículo volcó, aunque las causas del accidente están en investigación. En el auto viajaban cinco personas: dos murieron en el acto y las otras tres fueron trasladadas al Hospital Central Ramón Carrillo con diversas heridas.

Las víctimas han sido identificadas como Lautaro Godoy y su sobrina. Ambos formaron parte de la caravana de hinchas que celebró el ascenso de Gimnasia, logrado tras vencer a Deportivo Madryn en una tanda de penales.

El club expresó su profundo dolor y envió condolencias a la familia. La tristeza se extendió en redes sociales entre hinchas, dirigentes y jugadores, quienes recordaron a los fallecidos como parte esencial de la institución.

Este ascenso fue un hito para Gimnasia, que regresa a la máxima categoría del fútbol argentino después de más de 40 años. Sin embargo, la alegría se vio opacada por esta tragedia que conmocionó a la comunidad blanquinegra.

La investigación sobre las causas del accidente continúa, mientras el club atraviesa un difícil duelo tras lo que debía ser un momento de celebración.